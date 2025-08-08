En Directo

Minuto a minuto

Última hora de la UCO, Santos Cerdán, Ábalos, caso Koldo y Adif, en directo

La investigación de la UCO sobre la trama Koldo que ha sacudido al Gobierno y al PSOE sigue marcando la actualidad

El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García. / EP

O. González / J. L. Escudero

Madrid

Las informaciones en torno a la investigación de la UCO sobre la trama Koldo siguen salpicando al Gobierno y al PSOE. Las pesquisas de la Guardia Civil y los tribunales se ha concretado en la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión provisional para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Siga aquí la última hora.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
  2. Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
  3. Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
  4. Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
  5. Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
  6. Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
  7. Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
  8. La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida

Abierto el plazo de inscripción para el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña de Siero

Abierto el plazo de inscripción para el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña de Siero

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes

El conductor de una furgoneta resulta herido grave tras colisionar contra un camión en Cibuyu, Cangas del Narcea

El conductor de una furgoneta resulta herido grave tras colisionar contra un camión en Cibuyu, Cangas del Narcea

Un exfinalista de 'MasterChef' denuncia privilegios de dos concursantes: “Justamente fueron los que quedaron primera y segundo”

Un exfinalista de 'MasterChef' denuncia privilegios de dos concursantes: “Justamente fueron los que quedaron primera y segundo”

Más de 500 efectivos integran el dispositivo de seguridad del Descenso del Sella: "No tiene parangón en toda España, excepto con la Romería del Rocío"

Más de 500 efectivos integran el dispositivo de seguridad del Descenso del Sella: "No tiene parangón en toda España, excepto con la Romería del Rocío"

El padre de Alejandra Rubio rompe su silencio y habla sobre su relación con Carlo Costanzia: "Están haciendo las cosas mejor"

El padre de Alejandra Rubio rompe su silencio y habla sobre su relación con Carlo Costanzia: "Están haciendo las cosas mejor"

¿Estás cansada, tienes niebla mental o sufres cambios hormonales bruscos? Si reconoces estos síntomas podrías tener déficit de esta vitamina

¿Estás cansada, tienes niebla mental o sufres cambios hormonales bruscos? Si reconoces estos síntomas podrías tener déficit de esta vitamina
Tracking Pixel Contents