Investigación en Valencia

Detenido el edil de Infancia de Catarroja por agresión sexual a un menor

Miquel Verdeguer ha quedado en libertad provisional pero investigado en una causa judicial abierta

El concejal Miquel Verdeguer, a la izquierda de la alcaldesa, Lorena Silvent.

El concejal Miquel Verdeguer, a la izquierda de la alcaldesa, Lorena Silvent. / A. C.

Teresa Domínguez

Catarroja

Miquel Verdeguer Mesado, teniente de alcalde y concejal de Patrimonio, Fiestas, Infancia, Adolescencia y Juventud de Catarroja ha presentado su renuncia tras la investigación judicial abierta contra el regidor y por la que está investigado, según ha anunciado el propio consistorio en un comunicado. En concreto, el edil socialista fue arrestado esta misma semana por agresión sexual a un menor.

El consistorio explica que la dimisión de Verdeguer "responde a la voluntad del concejal, y que el ayuntamiento considera conveniente, por no interferir en el normal funcionamiento de la actividad municipal ante su condición de investigado en un procedimiento judicial recientemente abierto, derivado de unos hechos ocurridos en el ámbito privado y ajeno a sus funciones públicas".

Según ha podido saber este diario de fuentes solventes, el concejal socialista fue arrestado esta semana por agentes del equipo judicial de la Guardia Civil de Alfafar-Catarroja tras la presentación de una denuncia de un menor por un presunto delito de agresión sexual. El incidente en el que sustenta la denuncia se habría producido durante una fiesta celebrada en un municipio del interior valenciano el pasado mes de abril en la que estaba presente el propio Verdeguer, así como un grupo de amigos y su pareja.

Tras la detención, el ahora exconcejal compareció ante la titular del juzgado número 3 de Catarroja, en funciones de guardia, que dejó a Verdeguer en libertad provisional pero investigado en una causa judicial que se mantiene abierta. Este viernes ha presentado la renuncia a todos sus cargos, dentro del gobierno PSPV-Compromís.

Ejercicio de responsabilidad

Para la administración local, "sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, el concejal ha optado para apartarse de sus responsabilidades institucionales de manera preventiva como muestra de coherencia y respeto hacia la ciudadanía", expresan desde el consistorio en un comunicado.

"Desde el consistorio queremos reconocer su responsabilidad al tomar esta decisión necesaria de manera rápida, en línea con los valores de servicio público, transparencia y responsabilidad que han guiado su trayectoria y son los cimientos de cualquier institución", añaden.

Asimismo, en el mismo comunicado el consistorio agradece "la dedicación y el esfuerzo que el señor Verdeguer ha prestado durante el tiempo que ha formado parte de esta corporación, especialmente después del vivido en nuestro municipio en la dana del 29 de octubre".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
  2. La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
  3. Dos horas de atasco monumental (con más de seis kilómetros) en la autopista Y por tres accidentes sin heridos
  4. Arranca la Semana Grande y Gijón está a rebosar: los precios exorbitados que han alcanzado los hoteles
  5. Alerta de la Policía en Asturias: aparecen estas marcas en las puertas y debes hacer esto para que no te roben en casa
  6. Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
  7. Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
  8. Nueva incorporación al cartel festivo de San Mateo: este grupo actuará la víspera del Día de América en La Ería

El color del bañador que puede salvar la vida de tu hijo este verano

El color del bañador que puede salvar la vida de tu hijo este verano

¿Gatos eternos? La verdad tras la “vacuna” que promete que vivan hasta los 30 años

¿Gatos eternos? La verdad tras la “vacuna” que promete que vivan hasta los 30 años

Así sonó el "Asturias" de Victor Manuel antes del Descenso del Sella

Así sonó el "Asturias" de Victor Manuel antes del Descenso del Sella

La ribera del Sella se prepara para el Descenso: fiesta y deporte se unen en una cita única

La ribera del Sella se prepara para el Descenso: fiesta y deporte se unen en una cita única

"Que el dios Baco y el dios Neptuno os premien": así fue el bautizo de los nuevos Tritones antes del descenso del Sella

"Que el dios Baco y el dios Neptuno os premien": así fue el bautizo de los nuevos Tritones antes del descenso del Sella

El "paso decisivo" que acaba de dar Gijón para controlar el "crecimiento descontrolado" de las colonias de gatos en Gijón: "Es nuestra obligación legal"

El "paso decisivo" que acaba de dar Gijón para controlar el "crecimiento descontrolado" de las colonias de gatos en Gijón: "Es nuestra obligación legal"
Tracking Pixel Contents