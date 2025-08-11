La UDEF acredita que un oligarca de la industria militar rusa ligado a Putin blanqueó 16 millones comprando una "lujosa mansión" en la Costa Brava

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha logrado acreditar que el director general adjunto primero de la corporación estatal rusa Rostec, Vladímir Artyakov, un oligarca ligado a Vladímir Putin, se valió de familiares para blanquear 16.026.684 euros al comprar una "lujosa mansión" en la Costa Brava con "dinero ilícito procedente de Rusia", según desvela un informe de 8 de mayo de 2025, al que ha tenido acceso en exclusiva EL PERIÓDICO. Los agentes que firman el informe definen esta corporación de empresas públicas, que incluye 11 holdings empresariales que operan en la industria militar rusa, como "el principal desarrollador y fabricante ruso de equipos de aviones".

El directivo de esta corporación pública rusa utilizó a su suegra de 97 años, Anna Kurepina, "como un testaferro de su propia familia, haciendo que estos y su patrimonio quedasen ocultos tras la misma, a la que habrían utilizado como parte de un entramado diseñado en origen para el blanqueo de capitales a través de operaciones inmobiliarias de dinero ilícito" de Rusia, especifica la Policía en su oficio, que destaca que el clan familiar adquirió un total de ocho fincas con un valor de unos 14 millones de euros.

Imagen extraída del informe policial que investiga la trama rusa de Vladimir Artyakov junto a Vladimir Putin / EFE

Estas propiedades acabaron a nombre del hijo mayor del magnate, Dmitry Artyakov, que fue detenido el pasado 14 de julio en S'Agaró (Girona). Sin embargo, en la vista en la que Anticorrupción reclamó el ingreso en prisión de este ciudadano ruso a cambio de una fianza de un millón de euros, los fiscales Juan José Rosa y José Grinda señalaron directamente como responsable de la operativa al patriarca, Vladímir Artyakov, a quién relacionan de forma indiciaria con el saqueo del Tesoro público del país gobernado por Putin. Sin embargo, este oligarca, que fue gobernador de la región rusa de Samara, no está formalmente imputado en el procedimiento que investiga en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno. El resto del dinero recibido en España por los Artyakov, hasta los 16 millones de euros, sirvió para sufragar reformas de las fincas adquiridas e incluso un seguro a nombre del propio patriarca.

Precisamente, durante el registro de la mansión del pasado julio, los fiscales y los agentes de la UDEF hallaron unos 220.000 euros en metálico y un coche marca Lexus modelo 350, por el que el hijo del oligarca habría pagado con su tarjeta de crédito 123.000 euros. Tras resultar libre, por decisión del juez Moreno, Vladímir Artyakov ha reclamado la devolución de estos fondos, así como de tres relojes de gran valor que le fueron intervenidos.

Audiencia Nacional

La Policía desarrolla estas pesquisas en el seno de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que sigue el rastro en España al presunto blanqueo de 35 millones de euros procedentes del saqueo que sufrió el Tesoro ruso en operaciones vinculadas al fondo de capital ruso Hermitage Capital Management, que habría superado los 200 millones de euros. Estas pesquisas fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción tras presentar el ciudadano británico Bill Browder dos denuncias, una en 2017 y la segunda en 2018, en las que aportaba información concreta de dos operativas de lavado de dinero en España, en concreto en Tenerife y en Girona.

"Casi el 70% de las transferencias internacionales recibidas proceden de la sociedad Delco Networks SA, sumando un total de 12.720.000 euros, confirmándose así lo manifestado por los denunciantes del Fondo Hermitage", resalta el dosier policial, que desvela que estos fondos llegaban como si se trataran de préstamos, una operación que según la UDEF es poco realista, pues "los préstamos se concedieron a una persona de avanzada de edad, que en ese momento tenía 80 años y en los cuales se recogía que el plazo máximo para la devolución de los mismos sería de 10 años", pese a que la Policía sostiene que esta anciana "necesitaría cientos de años para poder devolver las cuantías adeudadas".

Entrada a las villas de la familia del exgobernador de Samara Vladímir Artyakov en la Costa Brava. / JOAN CASTRO

Además, la llegada de este dinero a España se produjo después de la supuesta defraudación en el Tesoro ruso, que envió los 230 millones de dólares de dinero público del Gobierno de Putin "a las cuentas de las tres antiguas sociedades de la cartera del 'Fondo Hermitage' (Rilend, Makhon y Parfenion), controladas en ese momento por la organización criminal", que apartó de la dirección a Browder, que sufrió una persecución por parte del Ejecutivo ruso, por lo que abandonó el país.

La firma Delco Networks SA también habría pagado en Suiza 800.000 euros al violonchelista Sergei Roldugin por la compra de 70.000 acciones de la compañía Rosneft, una petrolera rusa de capital mayoritariamente público. Este músico es, informó la BBC, amigo desde la adolescencia de Putin e incluso padrino de su hija María.

"Un familiar muy próximo"

"Es decir, la cuenta bancaria objeto de este informe habría sido abierta en España por un familiar muy próximo a una persona que ocupó un puesto político en Rusia [Artyakov], y que ha sido y es, un alto cargo de distintas empresas estatales. La cuenta, por tanto, habría sido utilizada para la recepción de fondos ilícitos desde el exterior que se aplicaron a la compra de activos inmobiliarios de una cuantía relevante", detalla el oficio policial, que incluye dos imágenes en las que aparece "Vladímir Artyakov junto al presidente de la Federación Rusa, Vladímir Vladímirovich Putin, cuando el primero era el gobernador de la región de Samara".

Y las transferencias de dinero fueron realizadas a través de cuentas del Ukio Bankas de Lituania, banco que de forma directa o "mediante la utilización de bancos corresponsales, como el Danske Bank y el Sampo Bank, movió millones de dólares procedentes del fraude masivo de evasión fiscal que nos ocupa, desde Rusia a Occidente", desvela la UDEF.

Además de la mencionada empresa Delco Networks, creada en Islas Vírgenes Británicas, otras dos sociedades "ficticias", la panameña Dino Capital SA y la chipriota Digimarket Holdings Limited "formarían parte del entramado 'Troika Laundromat [lavandería Troika] realizaron transferencias a la cuenta bancaria española de los Artyakov. Pese a que la titular formal de la cuenta era la suegra, Anna Kurepina, quien la controlaba y hacía uso de ella era Dmitry Artyakov, quien según la Policía utilizó a su abuela anciana "como una pantalla para tapar el nombre de su nieto", quien era ·el titular real, propietario y gestor de los fondos de la misma".

Otra detenida

Asimismo, como apoderadas estaban la hija Tatiana Artyakova [mujer del oligarca], y María Baer Pakhomova, hermana de Roman Pakhomov, director de Avia Capital-Service, la empresa de leasing de Rostec, liderada por Vladímir Artyakov. María Baer Pakhomova también fue detenida en julio por la Policía española junto al hijo mayor de Vladímir Artyakov. En el registro de su vivienda, Anticorrupción descubrió unos 110.000 euros en metálico, pero también documentación referente a inversiones de Sergey Chemezov, presidente de Rostec, y por tanto jefe de Vladímir Artyakov.

Una vez recibidos los fondos en España, la familia Artyakov compró las fincas en Girona, en S'Agaró (Castell-Platja D’Aro) que finalmente Anna Kurepina vendió en 2014 Rusia a su nieto Dmitry Artyakov por 3.560.000 de euros menos. Este supuesto pago, de cuya veracidad duda la UDEF, se hizo desde un banco estatal sancionado por financiar proyectos militares rusos.

En concreto se trata de Novikombank, "filial de la corporación Rostec (propietaria del 98,92% de su accionariado), desempeñando un papel fundamental en la implementación de los programas del gobierno ruso destinados al desarrollo de industrias de alta tecnología en Rusia, financiando proyectos militares y civiles clave", dice la Policía, que desvela que Yuri Artyakov, "hermano pequeño de Vladímir Artyakov" llegó a ser presidente de la entidad financiera: "Es decir, cuando Dmitry Artyakov pagó a su abuela por la compra de las fincas en Girona, a través de cuentas de este banco ruso, su tío Yuri Artyakov, formaba parte de su cúpula directiva", dice la UDEF

También Dmitry Artyakov adquirió un Porsche Cayenne y un todoterreno, que estuvo a nombre de la abuela, pese a que esta no disponía de permiso de circulación: "Es decir, nunca tuvo carné para conducir los citados vehículos", advierte el informe de la UDEF.

Confirma la investigación del OCCRP

En una operativa casi idéntica a la de Artyakov, familiares del citado Sergey Chemezov, considerado uno de los más íntimos colaboradores del presidente ruso, Vladímir Putin, y número uno de Rostec, fabricante entre otros productos del fusil Kaláshnikov-- también adquirieron propiedades de lujo en la Costa Brava. En 2017, la hijastra de este miembro del círculo más cercano de Putin se hizo, gracias a un precio de venta inusualmente bajo, con una lujosa villa en la urbanización de S’Agaró Vell que se levanta sobre una parcela de más de 6.000 metros cuadrados en una de las zonas más privilegiadas de la Costa Brava.

Las pesquisas policiales sobre Artyakov confirman la información desvelada por EL PERIÓDICO de forma simultánea con otros 20 medios de otros tantos países, entre ellos el británico 'The Guardian' y el alemán 'Süddeutsche Zeitung', a partir de la obtención de un archivo con 1,3 millones de transferencias de dinero. La investigación fue coordinada por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).