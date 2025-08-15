El Gobierno contesta a Feijóo y su petición de desplegar el Ejército contra el fuego: "Solo busca tapar las vergüenzas del PP"

La bronca política entre el Gobierno y el PP al calor de los incendios que azotan media España continúa subiendo de tono. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes el despliegue del Ejército en las comunidades más afectadas, como Castilla y León y Galicia, ambas del PP, en un intento de trasladar la responsabilidad al Gobierno central en la respuesta a esta emergencia, pese a que la competencia en la lucha contra el fuego es autonómica.

El Ejecutivo central ha reaccionado poco después de forma muy contundente a las palabras del jefe de la oposición, que se ha cuidado mucho de solicitar también el nivel 3 de alerta, que implicaría que el mando dejase de estar en los presidentes de las comunidades y pasara al Estado. “El Gobierno ha dado respuesta a todas las peticiones de apoyo que ha recibido”, explican a EL PERIÓDICO fuentes de la Moncloa. En este sentido, las Fuerzas Armadas ya están combatiendo las llamas en diversos puntos de la península, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha desplegado a más de 1.000 efectivos, con 3.500 en rotación operativa.

El objetivo

“¿Por qué hay que desplegar el Ejército? ¿Para qué?”, se preguntan los colaboradores del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. “Vivimos en una situación de máxima gravedad. Lo entendemos. Pero que el PP deje de querer que sea culpa del Gobierno. En vez de dedicar esfuerzos y llamadas entre sus presidentes autonómicos a ese objetivo, que se dediquen a apagar los incendios. Que se ayuden entre autonomías y que hagan patria, pero de la de verdad”, argumentan en la Moncloa.

“Los populares se han quejado de que no les hemos llamado y no ha funcionado. Entonces se han quejado de que no íbamos y tampoco les ha funcionado. Ahora ya van con que despleguemos al Ejército. Y todo con un objetivo: tapar sus vergüenzas. Pactan con Vox, niegan el cambio climático, bajan impuestos y recortan el gasto contra incendios... Y ahora quieren que la culpa sea del Gobierno”, concluyen las mismas fuentes.