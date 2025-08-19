El Gobierno se prepara para aprobar en septiembre la quita de la deuda de Cataluña, extensible a todas las autonomías

El Gobierno se prepara para aprobar tras la vuelta del verano un paquete de iniciativas con el que combatir la sensación de fin de ciclo que se ha apoderado de la legislatura tras el estallido del escándalo que afecta a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Junto a las medidas sociales (como la nueva ley del tabaco y la abolición de la prostitución) y unos probables cambios en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo prepara también la condonación de la deuda de Cataluña, comprometida con ERC a cambio del apoyo de los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez.

Fuentes de la Moncloa explican a EL PERIÓDICO que la intención es aprobar la ley que haga posible esta quita “a principios de septiembre”, pero la fecha aún no está definida. Los colaboradores del presidente del Gobierno también subrayan que el “compromiso” es que todas las comunidades autónomas, no solo Catalunya, puedan beneficiarse de la condonación del 20% de su deuda.

A finales del pasado febrero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detalló las cuantías para cada territorio de la quita de la deuda adquirida a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Según los cálculos de Hacienda, a Cataluña se le condonarán 17.014 millones de euros, solo por detrás de Andalucía, la comunidad más beneficiada, con 18.791 millones de euros.

Allí ya se estableció que a la vuelta del verano debería activarse el mecanismo que lo hiciera posible, a través de la aprobación de la medida por el Consejo de Ministros y la posterior votación en el Congreso de los Diputados.