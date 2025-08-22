Canarias lamenta la "irresponsabilidad e insolidaridad" de Baleares tras pedir la suspensión del reparto de menores

El Gobierno de Canarias ha lamentado este viernes el anuncio del Gobierno balear de solicitar la suspensión del auto del Tribunal Supremo para "no acoger a los menores migrantes no acompañados" procedentes de las islas, una decisión que supone "un ejercicio de irresponsabilidad e insolidaridad" por parte de una comunidad autónoma que "acoge a 5.000 niños y niñas menores menos que Canarias".

Así lo ha expresado en declaraciones ofrecidas a los medios el viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, que, además, advierte que "no es cierto" que en estos momentos Baleares "sea la principal puerta de entrada de Europa de los flujos migratorios procedentes de África".

"Baleares parte de una premisa que, además, es falsa. Los datos son incontestables. Ellos han recibido 5.000 migrantes en 2025, y nosotros hemos superado la barrera de los 12.000. Ellos cuentan con 680 menores, y nosotros con más de 5.500", ha puntualizado Caraballo.

"Ha continuado señalando que, si bien el Gobierno canario entiende y comprende la preocupación expresada por la presidenta balear, Marga Prohens, también matiza que, si en Canarias se ha logrado establecer un sistema de acogida para 6.000 menores, Baleares no debería tener dificultades para asumir un cupo de 49."

Principio de solidaridad

Octavio Caraballo ha defendido, asimismo, que en España existe "un principio de solidaridad que se debe aplicar siempre ante cualquier drama humanitario o adversidades", por lo que este no se "puede aplicar a la carta, sino que es una obligación institucional". Por ello, renunciar a acoger a 49 menores es "un ejercicio de irresponsabilidad" y una muestra más de "insolidaridad" con Canarias.

"Emplazamos a la presidenta de Baleares a que se sume a la iniciativa que llevamos impulsando desde hace dos años, con el apoyo de otros territorios afectados, como es el caso de Ceuta. Se lo pedimos en su momento, a través de una carta a la que ni siquiera nos respondió, y seguiremos planteándoselo porque las migración es un asunto que nos afecta a todos", ha concluido.