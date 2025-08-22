Crisis migratoria
El Govern balear responde a la ministra Rego sobre el reparto de menores migrantes: "Igual tendría que revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma"
El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, denuncia la "hipocresía absoluta" del Gobierno Central, que "no se está preocupando por la situación de estos menores" que están llegando a las islas
Andrés Martínez
"Igual tendría que hacer una reflexión, revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma". El Govern de Marga Prohens responde de forma contundente a la ministra Sira Rego después de que esta tildara ayer de racista a Baleares por su intento de frenar el reparto de menores migrantes a través de una suspensión cautelar.
El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, denuncia la "hipocresía absoluta" del Gobierno Central, quien "no se está preocupando por la situación de estos menores" que están llegando a las islas. "Sorprende que el Gobierno de España y una ministra que les da igual las condiciones en las que se encuentran los menores que llegan a las islas acusen de racista a nadie", argumenta Costa.
El representante del Govern señala que el rechazo del archipiélago a este reparto "no responde a un problema de dinero", sino a un problema de espacios y de profesionales. "No entendemos como le cuesta tanto al Gobierno de España entender la situación dramática que vive Baleares. La ministra igual tendría que hacer una reflexión, revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma", afirma.
Recurso menores migrantes
En cuanto a la petición del Ejecutivo autonómico para suspender cautelarmente el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Costa asegura que el recurso se formalizará de manera inminente. "Se han recopilado todos datos para explicar que estamos sobrepasados y que no tenemos capacidad para acoger a estos menores migrantes. Venimos reiterando desde hace mucho tiempo la sobresaturación de Baleares", explica Costa.
Asimismo, el portavoz se muestra confiado en que esta suspensión cautelar finalmente salga adelante y el archipiélago no tenga que acoger así a estos menores migrantes. "Si no confiásemos en que este recurso pudiera prosperar no lo plantearíamos", argumenta.
