En su primer viaje oficial
Israel impide la entrada a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona
Las autoridades le han notificado la revocación de su visado para poder entrar en el país hebreo
Judith Cutrona
Israel ha denegado la entrada al país al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en su primer viaje oficial al Próximo Oriente, según ha podido confirmar El Periódico. El primer edil debía aterrizar en Tel Aviv este viernes por la noche, pero a última hora las autoridades le han notificado la revocación de su permiso para poder entrar en el país hebreo.
El viaje institucional de Collboni tenía como objetivo mantener encuentros con alcaldes palestinos y atender varias invitaciones de ciudades con las que la capital catalana mantiene relaciones de cooperación, en el marco de distintos actos previstos en el territorio.
La decisión de prohibirle la entrada en Israel llega tres meses después de que el Ayuntamiento de Barcelona volviera a suspender de nuevo las relaciones con el Estado hebreo. También suspendió el hermanamiento con Tel Aviv "hasta que se restablezca el respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional humanitario, y se garantice el respeto a los derechos básicos del pueblo palestino".
Suscríbete para seguir leyendo
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil