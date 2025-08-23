Un audio apunta que Koldo intercedió para que el expresidente del Puerto de Bilbao otorgara un patrocinio de 5.000 euros

Un nuevo audio descubierto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el teléfono de Koldo García aporta más información sobre la supuesta intermediación del exasesor del Ministerio de Transportes, con José Luis Ábalos de ministro, para que el Puerto de Bilbao otorgara un patrocinio de 5.000 euros: "Buenos días, Koldo. Para decirte que Álvaro me pasó con Ricardo Barkala, de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Estuvimos en contacto hablando tal y como me dijo por teléfono eso, que iba a colaborar y que me mandaría el borrador del acuerdo de patrocinio. Ya me lo ha mandado, y ya se lo he comunicado yo a la gente, digo, para que lo sepas tú. Y de parte de la gente, que muchas gracias por lo que estás haciendo, ¿eh? Desde la distancia, ya sé que te gustaría estar por aquí", dice de forma literal la grabación, a la que ha tenido acceso esta redacción.

El entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, capitán de la Marina Mercante, renunció en junio pasado a su cargo, en el que llevaba siete años. A lo largo de su dilatada carrera fue viceconsejero del Gobierno vasco y teniente alcalde del PNV entre 2003 y 2015 en el Ayuntamiento de Bilbao. En 2022 dio el salto al ámbito deportivo presentándose a las elecciones del Athletic Club de Bilbao, aunque finalmente el triunfo fue para Jon Uriarte.

Ricardo Barkala, Álvaro Rodríguez Dapena y Álvaro Sánchez Manzanares, en una imagen de archivo / EL PERIÓDICO

Este periódico se ha puesto en contacto con Barkala, quien ha asegurado desconocer la supuesta intermediación de Koldo García en este patrocinio: "La primera noticia que tengo, no sé de qué me está hablando", ha especificado. Además, ha explicado que el Puerto de Bilbao mantiene "15 o 20 patrocinios" al año. Al ser preguntado sobre si su salida podría estar relacionada con este hecho, lo ha negado, de forma categórica: "Nosotros patrocinamos a mucha gente, y no sé de qué patrocinio me habla, ni idea".

Consejo Rector de Puertos

En el caso de Koldo García, tras ser contrato por el PSOE como escolta de José Luis Ábalos, por recomentación de Santos Cerdán -que permanece en prisión preventiva como presunto cabecilla de la trama-, el exministro promocionó a su asesor como vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado y consejero de Renfe Mercancías.

En la aludida grabación, que no especifica la fecha ni la identidad del remitente, el interlocutor de Koldo García desvela que su presidente tendrá que firmar "el acuerdo; se lo mandaré y bueno, y que la donación pone 5.000 euros. Del año 2019-2020, o sea, de aquí a un año". Después especifica su intención de mandar "un correo a a Ricardo, dándole la gracias de parte de todos, aunque ya se la di ahí el otro día y nada, no sé si comentarle también a Álvaro. Me imagino que le mandaré también un WhatsApp a Álvaro para que sepa que también eso, que ya está medio concedida. Lo firmaremos, lo mandaremos con lo que nos pide, nos pide un certificado de la cuenta y tal, que eso no hay ningún problema. Y ya está", concluye, para después asegurar a Koldo García: "Y cumpliremos con lo que pone aquí el convenio este, el acuerdo, para que lo sepas".

Esta grabación va en el mismo sentido que los audios ya publicados por este diario, que adelantó que dos hombres agradecieron directamente a Koldo García la ayuda que les había brindado con el Puerto de Bilbao: "Koldo, majo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao. ¿Vale? Ya nos han mandado el contrato para firmar y nos va a dar una donación de 5.000 euros. Muchas gracias, como siempre, ¡eres un crack!", decía uno.

"Álvaro, de Puertos del Estado"

En el segundo audio otro interlocutor informa al asesor de Ábalos de que le había llamado "Álvaro, de Puertos del Estado: estuvimos hablando un rato y me comentó eso, que ya lo habían mirado, y que lo que quedaba de este año, que en principio que la semana que viene que me llamarían del Puerto de Bilbao, por el tema de cercanía y tal. Que íbamos a que ellos me explicarían que en principio colaborarían con lo del Puerto de Bilbao, que para 2020 ya empezaríamos con Álvaro", indica de forma literal.

Este interlocutor explica después en la grabación que "Álvaro" le contó que el Puerto de Bilbao disponía de "una partida o algo y que eso, que me llamaría la semana que viene y con él pues para 2020 que no me preocupara, que colaborarían también a partir de 2020, ¿vale? Ya está, ya le he dado las gracias. Si tú hablas con él o lo ves, ya le he dicho, que le vuelvas a dar las gracias".

En la Audiencia Nacional permanece investigado en relación al supuesto pelotazo en la compra de mascarillas el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, a quien Koldo llama de forma cariñosa "Alvarito", por sus negociaciones con los integrantes de la trama, en concreto con el propio Koldo García y el presunto "comisionista facilitador" del negocio de las mascarillas, según lo definió la Agencia Tributaria, Víctor de Aldama.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, destituyó a Sánchez Manzanares. En Puertos del Estado había otro cargo relevante de nombre "Álvaro": el entonces presidente, Álvaro Rodríguez Dapena. Sin embargo, nunca ha estado imputado en la causa. No obstante, también fue destituido por el actual ministro.