Directo | Robles comparece en el Senado con las responsabilidades sobre los incendios en el foco

El enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por las responsabilidades en la gestión de los incendios que este verano están asolando España llega este martes al Parlamento con una cita en el Senado.

A la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso por la mañana, donde se debatirán y votarán estos asuntos, le seguirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa.

Una comparecencia también reclamada en la Cámara Alta, donde tiene mayoría, por la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, al igual que las que se celebrarán a lo largo de la semana de Aagesen, Grande-Marlaska y el ministro de Agricultura, Luis Planas, todos ellos por los incendios forestales de las últimas semanas.

En ambas cámaras se espera un duro enfrentamiento entre los miembros del Ejecutivo y el PP, que ha ido subiendo de tono en los últimos días, con varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez criticando a los presidentes autonómicos del Partido Popular por lo que consideran una mala gestión de los incendios.

Unas acusaciones que no han gustado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha apuntado a lo que él considera fallos del Ejecutivo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / Europa Press

Este lunes, la ministra de Defensa ha acusado a los responsables autonómicos del PP de no haber asumido sus obligaciones, al tiempo que ha señalado que su "silencio" quizá se deba a la influencia que está ejerciendo sobre ellos Feijóo.

Para el líder del PP las palabras de la ministra vienen motivadas por "intentar evitar sus propias responsabilidades".