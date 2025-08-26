Cámara Alta
Directo | Robles comparece en el Senado con las responsabilidades sobre los incendios en el foco
EFE
El enfrentamiento entre el Gobierno y el PP por las responsabilidades en la gestión de los incendios que este verano están asolando España llega este martes al Parlamento con una cita en el Senado.
A la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente del Congreso por la mañana, donde se debatirán y votarán estos asuntos, le seguirá la comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa.
Una comparecencia también reclamada en la Cámara Alta, donde tiene mayoría, por la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, al igual que las que se celebrarán a lo largo de la semana de Aagesen, Grande-Marlaska y el ministro de Agricultura, Luis Planas, todos ellos por los incendios forestales de las últimas semanas.
En ambas cámaras se espera un duro enfrentamiento entre los miembros del Ejecutivo y el PP, que ha ido subiendo de tono en los últimos días, con varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez criticando a los presidentes autonómicos del Partido Popular por lo que consideran una mala gestión de los incendios.
Unas acusaciones que no han gustado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha apuntado a lo que él considera fallos del Ejecutivo.
Este lunes, la ministra de Defensa ha acusado a los responsables autonómicos del PP de no haber asumido sus obligaciones, al tiempo que ha señalado que su "silencio" quizá se deba a la influencia que está ejerciendo sobre ellos Feijóo.
Para el líder del PP las palabras de la ministra vienen motivadas por "intentar evitar sus propias responsabilidades".
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- El 'a segunda' de Vini y la confusa peineta de Florentino que incendian la polémica del Oviedo-Real Madrid
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Expulsado en el mercado de ganados de Siero por ser menor
- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz amplía la instrucción del 'caso Brigantina
- Pasión y récord en el Tartiere: el estadio del Oviedo registró la mejor entrada de su historia con la visita del Real Madrid
- Asturias busca 'Pueblo ejemplar': ¿cuál de estos 34 lugares recibirá la visita de la Familia Real?
- EN IMÁGENES: ¿Estuviste en el Tartiere? Así fue el esperado partido entre el Oviedo y el Madrid