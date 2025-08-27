Inmigración

El Gobierno apunta a la intervención policial si alguna autonomía rechaza la acogida de menores migrantes

Ángel Víctor Torres desdeña la vía judicial que abonan algunas autonomías: "no tiene recorrido"

Baleares pedirá la contingencia migratoria para quedar excluida del reparto de menores migrantes

Murcia estudia llevar a los tribunales el decreto de reparto de menores migrantes del Gobierno central

Torres cree que los recursos autonómicos contra el reparto de menores no tienen recorrido

Torres cree que los recursos autonómicos contra el reparto de menores no tienen recorrido

May Mariño

"Yo creo que ninguna se va a oponer, (pero) si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Así lo apuntó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ante los avisos que han lanzado ya algunas comunidades de gobiernos presididos por el Partido Popular de no acoger a los menores migrantes que partirán de Canarias y Ceuta como alivio de la presión que sufren esos dos enclaves.

Torres se mostró convencido de que "ninguna" autonomía no va asumir el reparto que, tras el decreto que aprobó este martes el Consejo de Ministros, le corresponde en aras de la "solidaridad". "No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela" de esos menores que, ahora por la nueva normativa, le corresponde la autonomía de acogida. No obstante, en una entrevista e TVE, avanzó que si alguna se rebelase "lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (del Estado) y hacer que se cumpla la legislación. Pero no me cabe que ningún presidente vaya a no cumplir la ley", apostilló tras lanzar el aviso.

Por otro lado, ante la intención ya expresada por algunos Ejecutivos autonómicos de recurrir el decreto del Ejecutivo, Torres apuntó que algunos ya han ido por la vía judicial en otros momento y "ya han recibido algunos varapalos" cuando "han intentado frenar el desarrollo de una modificación legislativa". Por ello, a su juicio, "no tiene recorrido" que apunten al Tribunal Supremo o al Constitucional.

El que fuera presidente de Canarias se refirió a la negativa frontal de Baleares. "Es lamentable es que haya escuchado yo críticas, por ejemplo, de la presidenta de Baleares, que ni siquiera nos envió el certificado de los menores que tenía en su comunidad autónoma como se le requirió desde el Ministerio de Infancia",

Máxime, dijo, cuando se trata de una comunidad que en un momento en el que le están llegando menores y puede darse que llegue "a una contingencia migratoria que multiplique por tres su capacidad ordinaria" y, por tanto, pueda "acogerse al real decreto" aprobado ayer por el que se activa la "solidaridad" del resto de autonomías y se trasladan a esos menores para "garantizar" sus derechos. Para el ministro, en la cuestión migratoria, "o se se o se colabora o se pone palos en las ruedas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
  2. No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
  3. Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
  4. Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
  5. Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso
  6. Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
  7. Con palos y a voces: la pelea 'flash' entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés
  8. Roberto Suárez, al habla sobre el mercado del Real Oviedo: 'Nuestra ‘palanca’ para fichar es el récord de abonados

Terapia TTFields: así es el tratamiento de campos eléctricos para la curación de tumores que va a cubrir el Sistema Nacional de Salud

Terapia TTFields: así es el tratamiento de campos eléctricos para la curación de tumores que va a cubrir el Sistema Nacional de Salud

Casas diminutas: esto es lo que mide una de las viviendas de Grado con la fachada más estrecha

Casas diminutas: esto es lo que mide una de las viviendas de Grado con la fachada más estrecha

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras once años de relación

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras once años de relación

El Centro Asturiano de Málaga prepara una gran fiesta: banda de gaitas, almuerzo de confraternización...

El Centro Asturiano de Málaga prepara una gran fiesta: banda de gaitas, almuerzo de confraternización...

Un nuevo incendio en Asturias obliga a desalojar varias poblaciones

Un nuevo incendio en Asturias obliga a desalojar varias poblaciones

Lumines Arise publica una demo limitada en PS5 y Steam antes de su lanzamiento

Lumines Arise publica una demo limitada en PS5 y Steam antes de su lanzamiento

El Corte Inglés estrena “¡Quiero volver al cole ya!”, con un spot al más puro estilo de musical

El Corte Inglés estrena “¡Quiero volver al cole ya!”, con un spot al más puro estilo de musical
Tracking Pixel Contents