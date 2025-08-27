Corrupción
El PP cita a Leire Díez en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 8 de septiembre: "Ha tenido un papel clave"
Los populares sostienen que Sánchez la nombró "lugarteniente para la contravigilancia" de jueces y de la UCO
El PP está dispuesto a mantener el ritmo en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' y la presunta corrupción en el seno del PSOE. Este miércoles, la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado que arrancarán el curso político con la comparecencia de la exdirigente socialista Leire Díez, imputada por cohecho y tráfico de influencias tras difundirse el audio de una reunión suya con un investigado de la Audiencia Nacional en la que preguntó por datos comprometedores en contra de Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
"Lejos de respetar la investigación de la UCO, de los jueces, de la fiscalía anticorrupción, tenemos un Gobierno más dedicado a despreciar a los jueces, a utilizar a la fiscalía a su servicio y a perseguir a la UCO. Y en todo esto, quien ha tenido un papel clave es Leire Díez, la fontanera de cabecera de Ferraz", ha dicho la portavoz en una rueda de prensa en el Senado.
En esta línea, García ha llegado a decir que fue Sánchez y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quienes nombraron a Díez como la "lugarteniente para la contravigilancia de los que vigilan a los que vigilan la corrupción del Gobierno, del PSOE y del entorno del presidente". Así, ha catalogado a Díez de "pieza clave" para entender el "sanchismo". No obstante, el hecho de que Díez esté imputada tras una denuncia de Hazte Oír augura una comparecencia en la que la exdirigente se aferrará a su derecho a no declarar al estar en medio de un proceso judicial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pablo Vázquez, concejal de Festejos de Laviana: 'Es falso que las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón se hagan en Valencia
- No es un niño de teta, es un paisano': la indignación del empresario cárnico Daniel Berdasco, tras expulsar el mercado de ganados de Siero a su hijo por ser menor de edad
- Desagradable final en las fiestas de Contrueces de Gijón: 'Tekila' suspende su actuación tras recibir un botellazo uno de sus miembros
- Muere un conocido empresario cántabro al despeñarse en una ruta de los Picos de Europa
- Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
- Monumental susto en la playa de Tapia: un joven cae al agua en plena marejada y resulta ileso
- Con palos y a voces: la pelea 'flash' entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés
- Roberto Suárez, al habla sobre el mercado del Real Oviedo: 'Nuestra ‘palanca’ para fichar es el récord de abonados