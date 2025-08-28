Urtasun exige a Sánchez retirar ya la embajadora en Israel y aprobar en septiembre el embargo de armas

Sumar empieza el curso político exigiendo al Gobierno nuevas acciones contra Israel por la situación que se vive en la franja de Gaza. Este jueves, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha hecho llegar públicamente al presidente Pedro Sánchez dos peticiones en este sentido. Por un lado, le ha reclamado la retirada inmediata de la representante diplomática de España en Israel y, por el otro, que asegure la aprobación en el Congreso de la iniciativa de Sumar, Podemos y BNG para dar cobertura legal al embargo de armas este mismo mes de septiembre.

"Yo no entiendo por qué seguimos teniendo embajador de España presente en Israel", ha denunciado Urtasun en una entrevista en Europa Press, en la que también ha aprovechado para agradecer que personas del mundo de la cultura se estén movilizando para denunciar la crisis humanitaria, a pesar de los costes profesiones que les puede acarrear. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el cineasta español Pedro Almodóvar, que ha exigido al Gobierno que rompa todas las relaciones con el Gobierno de Benjamin Netanyahu y que presione a la Unión Europea en el mismo sentido.

Urtasun considera "imprescindible" que "de forma inmediata" se retire a la embajadora Ana María Salomón Pérez, nombrada en 2021, a pesar de que España está sin representante diplomático en Tel Aviv desde que Rodica Radian-Gordon fue llamada a consultas en mayo de 2024 por el reconocimiento del Estado palestino.

Asimismo, ha exigido al PSOE que certifique que este mes de septiembre se podrá aprobar en la Cámara baja la proposición de ley para el embargo de armas. El pasado 20 de mayo se admitió el texto y se acordó que se tramitara por la vía de urgencia, pero antes de verano se decidió ampliar el periodo de enmiendas hasta principios de septiembre. "Ese compromiso político se tiene que convertir en algo legal. Hay que prohibir por ley exportar o importar armas a Israel. Queremos que esté aprobado este mes de septiembre", ha urgido Urtasun en la misma entrevista.

RTVE / .

La Vuelta a España

En paralelo, el grupo parlamentario de Sumar ha presentado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas a RTVE sobre la retransmisión de La Vuelta a España de ciclismo. Concretamente, piden aclarar si los responsables de la retransmisión decidieron "dar paso a la publicidad" cuando detectaron que "una parte del público dedicaba una sonora pitada al equipo Israel Premier Tech". También piden que se use la audiencia que genera esta competición para denunciar la "insoportable e inaceptable" situación en que sufren los gaztíes, como ya se hizo con la actuación de Israel en el festival de Eurovisión, y reclaman saber si la dirección de la cadena ha hecho alguna gestión para evitar la participación del equipo israelí.

"RTVE tuvo un papel de liderazgo internacional al ser crítica con la participación de Israel en el Festival de Eurovisión. Esta actuación valiente y que, sin duda, tuvo sus costes no ha tenido continuidad en tiempo, circunstancia que produce una cierta perplejidad y sonrojo", afirma el texto registrado por la diputada de los Comuns, Júlia Boada, que también recuerda el "boicot deportivo a Sudáfrica cuando estaba vigente el apartheid". La parlamentaria tacha de "falacia" el discurso que considera "necesaria separación entre la política y el deporte" y pide "amplificar" todas la protestas pacíficas contra el "genocidio contra el pueblo palestino".