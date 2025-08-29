Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación
DIRECTO | Luis Planas comparece en el Senado para informar las medias de Agricultura ante los incendios
“Me sorprende la solicitud de esta comparecencia, ya que en este momento la prioridad absoluta es sofocar los incendios", ha apuntado el ministro
Redacción
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se presenta ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado para informar sobre las medidas puestas en marcha por su departamento frente a la grave crisis de incendios forestales. Las llamas han causado fuertes perjuicios en explotaciones agrícolas, ganaderas y en distintas infraestructuras del medio rural.
“Me sorprende la solicitud de esta comparecencia, ya que en este momento la prioridad absoluta es sofocar los incendios. Solo una vez controlados podremos hacer una valoración adecuada”, señaló Planas.
Su intervención es la última de una serie de comparecencias en la Cámara Alta, después de que el PP exigiera explicaciones a varios miembros del Ejecutivo. Antes que él ya acudieron la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
