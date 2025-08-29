Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Migración

Open Arms responde a Abascal: "Ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo. Aquí estamos y aquí seguiremos"

El presidente de Vox propuso hace unos días hundir el barco de la ONG, a la que calificó como "negreros"

Abascal pide hundir el &quot;barco de negreros&quot; de Open Arms atracado en Tenerife

Abascal pide hundir el "barco de negreros" de Open Arms atracado en Tenerife

EP

MADRID

La organización Open Arms ha respondido al presidente de Vox, Santiago Abascal, tras su propuesta de hundir el barco de rescate de la ONG, y ha asegurado que "ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo". "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla. Aquí estamos. Y Aquí seguiremos. Frente al miedo y frente al odio", ha escrito la entidad social en su cuenta de Instagram.

La ONG ha acompañado su post de una galería de fotos, entre ellas una de Abascal sobre la que ha escrito "su última ocurrencia ha sido acusarnos de ser unos negreros y ha expresado su deseo de hundir nuestro barco". En otra de las imágenes aparece el barco de rescate de Open Arms con el mensaje: "Determinación. Insumergible" y "Nuestros barcos han salvado la vida a más de 700.000 personas, acusarnos de negreros es un insulto a la verdad y una indecencia".

En otra de las imágenes la entidad ha recordado que es "una ONG de socorristas que ayuda a personas en situaciones desesperadas. "Nuestros barcos son fuertes pero nuestro espíritu es insumergible", añade la organización.

