CASO MONTORO

El juez del caso Montoro admite a nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza"

Ha aceptado a la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa

Archivo - El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante la comisión de investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’, en el Congreso de los Diputados, el pasado abril.

Archivo - El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro durante la comisión de investigación sobre la denominada ‘Operación Cataluña’, en el Congreso de los Diputados, el pasado abril. / Europa Press - Archivo

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha admitido la personación de siete nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza", según consta en siete resoluciones judiciales, a las que ha tenido acceso esta redacción.

En concreto se trata de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa. De esta forma, estas nuevas acusaciones populares se unen al PSOE, que tras levantarse el secreto de sumario, en julio pasado, fue admitida.

En mayo de 2024, y tras las informaciones publicadas por este diario, el PSOE reclamó por primera vez al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que aceptara su personación en calidad de acusación popular al considerar que las actividades investigadas tenían "enorme trascendencia para los intereses generales".

