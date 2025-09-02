La jueza de la dana denuncia en un auto que un abogado grabó a su marido y su hija menor de edad en la sala de vistas

La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra lamenta en un auto, en el que deniega diligencias solicitadas por las defensas de los dos principales acusados, el conjunto de "quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), denuncias y querellas" que "repiten y publicitan informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria y que destilan un machismo atroz".

La magistrada lamenta que algunas de estas informaciones, que achacan a su marido (también juez) una supuesta intromisión en la causa de la dana, "me han denigrado como juez y como mujer. Dichos artículos albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta Juez de Instrucción y hacia mi marido".

De hecho, el abogado de Emilio Argüeso, José María Bueno Manzanares, letrado del pseudosindicato Manos Limpias en otras causas, solicitó el 31 de julio a la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrución 3 de Catarroja que certificara en cuántas diligencias de la dana había participado el marido de la jueza, titular del Juzgado de Instrucción 4 de València.

La magistrada responde a Bueno Manzanares. "Estas peticiones de prueba formuladas por el letrado señor Bueno pretenden acreditar que el procedimiento es dirigido por mi esposo, al que en el inicio del escrito se le denomina "individuo", que dirige interrogatorios, dicta resoluciones. Se violan por dicho letrado frontalmente todos los principios más elementales de deontología profesional".

Y afea al letrado de Argüeso de "pretender convertir este procedimiento en el lugar, no donde se investiguen los homicidios y lesiones imprudentes, sino donde se me investigue a mí y por supuesto a mi marido. Una deriva aberrante del procedimiento que se acepta sin complejos".

Una ofensiva a la que se ha sumado la defensa de Salomé Pradas. "La otra representación letrada de la defensa ya presentó tres quejas ante el CGPJ con similares acusaciones y pruebas del mismo cariz, informaciones periodísticas insultantes hacia mí y quejas por las resoluciones dictadas, acusaciones de parcialidad", respecto a las decisiones que ha adoptado la magistrada. "Poco ha importado -continúa- que hasta el momento las resoluciones hayan sido confirmadas por la Audiencia Provincial de Valencia. A dicha queja se ha sumado, se publicita cada queja, el letrado Bueno Manzanares".

Al tiempo que recuerda "la interposición de una querella por el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra mí y posteriormente tras el dictado del auto de 29 de julio, contra mi marido. El señor Bueno afirma públicamente que es el jefe de los servicios jurídicos y abogado de referencia de dicho colectivo. Un hecho notorio del que obviamente hace gala. Dicha violación de todos los principios deontológicos es asumida sin ningún complejo por el letrado señor Bueno".

Respecto a las imágenes difundidas en "la prensa digital" tanto de la magistrada como de su marido, captadas a través del sistema webex (el que permite que los abogados comparezcan en remoto) la jueza explica cómo se produjo la obtención de dichas imágenes, que incluyen a la hija de ambos magistrados, menor de edad.

"Uno de los letrados que participó telemáticamente vía webex en la declaración, continuó utilizando el sistema webex con la cámara que permite ver la imagen del letrado apagada, grabando subrepticiamente a todos los que entraban en la Sala, no solo a mí, a mi marido, sino incluso a mi propia hija, menor de edad, que también entró en la Sala en dicho día, tras la práctica de la declaración".

Ruiz Tobarra incide especialmente en este detalle en su auto. "Ha de recalcarse esto especialmente: algún letrado del procedimiento grabó a mi hija menor de edad, lo que es absolutamente repugnante". Y explica que decidió adoptar "medidas en un auto de 11 de abril de 2025 para que no se obtuvieran ni difundieran ulteriormente imágenes de los investigados en las declaraciones. La cámara me enfocaba en todo momento a mí". Una decisión que, asegura, "ha sido correspondida por los letrados de la defensa aportando como supuesta prueba al CGPJ imágenes de mí y de mi marido. No existe ninguna imagen de los investigados durante las declaraciones, ni de ningún testigo o perito declarando. Se ha respetado su imagen", destaca la magistrada.

Por ello la magistrada acuerda "a la vista del contenido del escrito presentado, de fecha de 31 de julio de 2025, por el Letrado José María Bueno Manzanares, apertúrese pieza separada al objeto de determinar la procedencia de sanción por el contenido de dicho escrito y documental aportada con el mismo", asegura en referencia a las imágenes captadas de forma ilegal de la sala de vistas, cuando habían finalizado las comparecencias.