Presión a Putin
Sánchez viajará a París para participar en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios por Ucrania
Los países miembros debatirán sobre las garantías de seguridad para Kiev y definirán la estrategia colectiva con vistas a elevar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones
Pedro Sánchez se desplazará este jueves a París para participar presencialmente en la reunión de líderes la Coalición de Voluntarios para Ucrania auspiciada por Enmanuel Macron. Los integrantes de esta coalición, mayoritariamente europeos, debatirán sobre las garantías de seguridad para Kiev y definirán la estrategia colectiva con vistas a elevar la presión sobre Rusia, apuntando a nuevas sanciones, y propiciar un alto el fuego.
Un objetivo para el que también se mira a EEUU tras la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin. Entonces se estableció un plazo de quince días para celebrar un encuentro entre el presidente ruso y Volodímir Zelenski que ya ha expirado.
Dos días antes de dicha cumbre, el pasado 13 de agosto, Sánchez participó por videoconferencia en otra reunión de la Coalición de Voluntarios en la que se reiteró la apuesta por una "paz justa y duradera" y que respete la "soberanía e integridad territorial" de Ucrania, desde el prisma de que "las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza". Todo ello, desde la máxima de que la vía hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania.
La reunión de este jueves, organizada a iniciativa de Zelenski, se produce también después de Putin haya visibilizado en Pekín el respaldo de Xi Jinping. Incluso, agradeciendo a China e India sus "esfuerzos" por la paz en Ucrania.
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- El restaurante gijonés Los Patios echa la persiana
- Operación delantero, límite medianoche: así llega el Real Oviedo al último día del mercado
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- Blanca Fernández, alcaldesa de barrio: 'Ya tocaba que la gran inversión se hiciera aquí, Ventanielles se ha revalorizado
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón