Pedro Sánchez ha pasado de defender la inocencia del Fiscal General del Estado, procesado por un delito de revelación de secretos, así como la de su esposa y hermano, imputados en diferentes causas, a cargar directamente contra los jueces que instruyen estos procesos. Escudándose en la denominada guerra sucia judicial -lawfare-, el presidente del Gobierno ha cuestionado que "hay jueces haciendo política". Una minoría, según matizó, pero sobre la que alertó porque "hacen un inmenso daño a la justicia", durante una entrevista en TVE.