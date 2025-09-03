Senado
El PP apunta a la "trama navarra" del caso Cerdán y llevará al Senado a Chivite
La portavoz de los populares en la Cámara Alta acusa a la presidenta de Navarra de impulsar un entramado de concesiones de obra pública a cambio de mordidas
El Partido Popular (PP) insiste en martillear con el caso Cerdán en el arranque del curso político, y en utilizar el Senado, donde los de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría absoluta, para reclamar responsabilidades políticas al PSOE por su corrupción. La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, apuntó este miércoles, durante una rueda de prensa en el salón de los pasos perdidos de la institución, a la "trama navarra" como clave en el escándalo. Y concretó las próximas comparecencias en la comisión de investigación creada ad hoc en el Senado, entre ellas las de la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite. García la definió como "la alumna aventajada del sanchismo, en sus cesiones al separatismo".
La portavoz de los populares en el Senado acusó a Chivite de haber levantado desde el Ejecutivo de la Comunidad Foral "una trama de concesiones de obra pública a cambio de mordidas, que pudieron acabar incluso en el bolsillo de dirigentes del Partido Socialista o del propio Partido Socialista", señaló abonando la tesis de una posible financiación irregular del PSOE, algo que el propio Pedro Sánchez volvió a negar por enésima vez durante su entrevista del pasado lunes en Televisión Española.
Además de Chivite, una dirigente siempre muy próxima a Cerdán, que entre lágrimas mostró su decepción con el ex número 3 socialista y ex diputado por Navarra tras conocerse el pasado 12 de junio el demoledor informe en su contra de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el PP llevará a la comisión de investigación la próxima semana, como ya se había anunciado, a la llamada 'fontanera' de Ferraz, la exmilitante socialista Leire Díez, quien aparecía en un grabación publicada por El Confidencial junto a varios empresarios de la trama de hidrocarburos tratando de recabar información sobre el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, a cambio de favores al empresario Alejandro Hamlyn, que entre otras cosas tenía deudas pendientes con la Hacienda Foral navarra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
- Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración