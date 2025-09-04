Feijóo defiende su plante al año judicial y ve un "error someter al Rey a este choque institucional"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, admite ya su plante al acto de apertura solemne del año judicial que presidirá este viernes en el Tribunal Supremo (TS) el Rey Felipe VI y que como es habitual contará con la presencia y los discursos de la presidenta del alto tribunal, Isabel Perelló, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas de que tenga que someterse a juicio ante ese mismo TS por un posible delito de revelación de secretos.

En un mensaje en su perfil en X, el presidente del Partido Popular (PP) asegura este jueves que "quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga", y concluye que "someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia".

Feijóo desvela así que su intención clara es realizar un plante en protesta por lo que el PP considera una anomalía, el hecho de que un fiscal general imputado y procesado comparezca en un acto de tanta tradición y solera. Veinticuatro horas antes, y mediante un comunicado remitido a los medios de comunicación, Génova comunicó la ausencia de su jefe de filas al acto en Las Salesas, pero atribuyéndolo más bien a una prioridad de agenda, pues a la misma hora y en la capital de España Feijóo acompañará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al acto de apertura del curso político que celebra el PP regional.

Desde que fue elegido presidente del PP en 2022, Feijóo había acudido siempre a la apertura del año judicial, como también hacía su antecesor, Pablo Casado. Sin embargo, no siempre el líder de la oposición ha estado presente y, por ejemplo, el presidente del Gobierno tampoco acude. Pedro Sánchez no estará este viernes en la sede del TS, donde la máxima representación de su Gabinete la ostentará el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños.