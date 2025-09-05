Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CITA POLÍTICA

Ayuso, con Feijóo: "No cabe más corrupción que el fiscal general del Estado hablando a quienes le van a juzgar"

La presidenta madrileña celebra la presencia del líder nacional del PP en un acto del partido regional en vez de en la apertura del año judicial: "Gracias por no normalizar lo que no es normal"

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP regional y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde de Arganda del Rey, Alberto Escribano, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP regional y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Víctor Rodríguez

Arganda del Rey (Madrid)

Con la apertura del año judicial de telón de fondo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dado hoy inicio al curso político en un acto de partido. La ha acompañado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya ausencia en el acto del Poder Judicial ha marcado la jornada. Y la presidenta madrileña ha querido respaldar la decisión. "Gracias, presidente, por habernos elegido", ha señalado. "Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias", ha insistido, "por no normalizar lo que no es normal".

Y entre lo que no es normal, entiende Ayuso, entra la presencia hoy ante el Rey y los magistrados del Consejo General del Poder Judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde del banquillo por revelación de secretos. "No puede haber más corrupción que esto, no cabe más corrupción que el fiscal general del Estado hable a quienes le van a juzgar. Es una profunda falta de respeto a la justicia que el fiscal general del Estado participe en este acto cuando está procesado", ha señalado.

Ese no es el respeto que se le reclama hoy a Feijóo, ha insistido, y ha apuntado, como era inevitable en un acto pensado para activar la labor de oposición tras el verano, a Pedro Sánchez. "La presencia del fiscal hoy en ese acto es la viva representación del sanchismo, que es la falta de respeto a las normas a los españoles de manera profundamente autoritaria", ha subrayado la dirigente madrileña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  2. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  3. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  4. Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
  5. Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
  6. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  7. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  8. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse

EN IMÁGENES: Apertura del nuevo curso universitario en Asturias

EN IMÁGENES: Apertura del nuevo curso universitario en Asturias

El Rector aprieta al Gobierno con el desarrollo del campus del Cristo: "Tres años después apenas hemos avanzado, no podemos esperar más"

El Rector aprieta al Gobierno con el desarrollo del campus del Cristo: "Tres años después apenas hemos avanzado, no podemos esperar más"

La vida de los jóvenes en Madrid, el futuro de la música y la peripecia de ir caminando desde la capital hasta Gijón, en el tercer episodio de la Chalana de Xuan

La vida de los jóvenes en Madrid, el futuro de la música y la peripecia de ir caminando desde la capital hasta Gijón, en el tercer episodio de la Chalana de Xuan

Cosas que Eva evita y otras que nadie evitó: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Cosas que Eva evita y otras que nadie evitó: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

La Vuelta 2025 se juega en Asturias con tres etapas decisivas: estas son todas las localidades por las que pasarán los mejores ciclistas del mundo

La Vuelta 2025 se juega en Asturias con tres etapas decisivas: estas son todas las localidades por las que pasarán los mejores ciclistas del mundo

La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias

La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias

Pinchazo en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou

Pinchazo en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’
Tracking Pixel Contents