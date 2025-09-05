Feijóo toma el Madrid de Ayuso como referente para su ofensiva contra Sánchez en el nuevo curso político

Feijóo no quiere dar ni un minuto de respiro a Pedro Sánchez. Ni siquiera con la excusa de la solemne apertura del Año Judicial. La ausencia del PP en este acto no trata sólo de desatar la polémica sino ser un aviso de lo que se avecina en el nuevo curso político y que va más allá de la presencia del Fiscal General de Estado, Álvaro García Ortiz. Y dejando claro su mensaje: el Madrid de Isabel Díaz Ayuso, un ejemplo de éxito de la gestión de los populares, será el referente para atacar al Gobierno socialista. Un aviso que, de paso, también llegará al Rey.

"Madrid no se vende, Madrid no se rinde y Madrid no acepta chantajes. Mientras Pedro Sánchez paga su supervivencia política con privilegios al separatismo, los madrileños siguen sosteniendo con su esfuerzo el motor económico y social de España". Alfonso Serrano, el secretario general del PP de Madrid ha avanzado este jueves cuál será el argumento de los populares en el acto de Arganda.

Sin tregua

Contraprogramar con los discursos de Ayuso y Feijóo los del fiscal general y la cúpula del Poder Judicial es una estrategia muy meditada en Génova. El objetivo es dejar claro que el PP no va a dar tregua a Sánchez. El PP quema sus naves para lanzar una ofensiva en toda regla. Y para ello va a utilizar su mejor arma, la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid: una región que puede presumir de ser el principal motor económico -aporta el 19,6% del PIB nacional- y social frente a un Gobierno que, según el principal partido de la oposición, se arrastra para poder terminar la legislatura.

El acto de Arganda pretende ser un altavoz que llegue a toda España, amplificado por la polémica provocada -y buscada- por la ausencia del líder los populares. En su lugar y del de la presidenta madrileña, asistirá el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Mientras, en Arganda se podrá escuchar, según ha avanzado Serrano, que "el Gobierno de Sánchez plantea una estrategia deliberada de castigar a Madrid porque aquí gobierna el Partido Popular, porque aquí hay un modelo de éxito que deja en evidencia el fracaso del sanchismo".

Los cimientos del sistema

"España vive un momento grave", insistió ayer Serrano. Y la conclusión de los populares es que "nuestra arquitectura institucional no estaba preparada para que los cimientos del sistema fueran violentados desde la presidencia del Gobierno".

Previamente, Feijóo afirmó que su presencia validaría tanto las "difamaciones" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a jueces que investigan a su familia como que el fiscal general del estado "se dirija en el Tribunal Supremo a los magistrados que le están investigando" y que tienen que decidir en los próximos días si le abren o no juicio oral.