Sánchez ignora el portazo del PP al pacto de Estado contra el cambio climático y fija diciembre para cerrarlo

El Gobierno mantiene sin cambios su hoja de ruta para impulsar un pacto de Estado frente a la emergencia climática, para combatir los incendios y las danas, pese a las escasas posibilidades de que prospere tras el portazo del PP. Pedro Sánchez incluso ha pisado el acelerador para fijar el mes de diciembre como plazo para cerrarlo. Antes de final de año, desde la urgencia marcada por la convicción de que los incendios se apagan en invierno y que el incremento de las temperaturas en la cuenca mediterránea obliga a prepararse para enfrentar el azote de danas.

Tras visitar la base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte (León), el jefe del Ejecutivo ha reclamado “dejar de lado la lucha partidista” para que los “grandes acuerdos”, como en el pasado con la lucha antiterrorista o la violencia de género, se produzcan también en relación a la emergencia climática. Una llamada al acuerdo, extensible a “todas las administraciones”, además de partidos y sociedad civil, que se produjo tan solo unos minutos antes de la tensa apertura del año judicial.

Un acto precedido de un choque entre poderes, con sectores de los jueces cuestionando la presencia del fiscal general por estar procesado, y la ausencia por este mismo motivo por primera vez del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Una falta de institucionalidad, según el Gobierno.

Mientras desde el Ejecutivo enmarcan la decisión en posiciones antisistema, por la presión de la ultraderecha de Vox, Sánchez ha evitado referirse a este asunto y centrarse en su propuesta tras la ola de incendios que este verano ha asolado más de 330.000 hectáreas. “Es muy importante que seamos conscientes de que este desafío trasciende las legislaturas y la coyuntura política”, aseguró tratando de ponerse el sombrero de hombre de Estado.

De cara a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, pero también para la prevención, Sánchez apeló a trabajar codo con codo y de forma coordinada con las comunidades autónomas. Para ello, uno de los principales puntos del decálogo que compone su propuesta de pacto de Estado es el impulso de una agencia estatal de Protección Civil. Un organismo enfocado a la mejora de la "la coordinación y toma de decisión compartida".

Ante el debate suscitado por las competencias y el despliegue del Gobierno, Sánchez ha calificado la contribución del Estado de “movilización sin precedentes”. Con todo, ha reconocido que los envites de este verano, y otros cuya virulencia relaciona con el cambio climático, “tensiona las capacidades de las instituciones”. Por ello ha defendido el pacto de Estado para “adaptarlas y redimensionarlas”.