La exmilitante del PSOE Leire Díez se defiende en el Senado y niega cualquier relación con Cerdán: "No soy fontanera, sino periodista"

Sin cambiar un ápice su versión. La exmilitante del PSOE Leire Díez ha reiterado en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado que su relación con el que fuera número 3 de partido Santos Cerdán no ha sido "ni política, ni personal, ni de colaboración oficiosa", y no ha ido más allá de unos cuantos encuentros junto con otras personas en la sede de Ferraz, coincidiendo con actos públicos. Sus relaciones con dirigentes del PSOE fueron las de cualquier militante, ha asegurado.

"No he tenido cargo orgánico en mi vida en el PSOE, lo de bien relacionada no es cierto", ha incidido a preguntas de la senadora del grupo Mixto María del Mar Caballero, ante quien se ha reivindicado: "No soy fontanera, sino periodista".

A su juicio, ha realizado una investigación que expondrá en un libro "o dos o tres o los que hagan falta", que ese es "un trabajo para el Estado de Derecho, no para el PSOE" y de hecho tiene pruebas de manipulaciones que afectaron a dirigentes del PP como Ignacio González, o Eduardo Zaplana. "Yo no vengo de salvadora de nada", ha apuntado ante las palabras de la senadora poniendo en cuestión estas explicaciones.

Díez, a quien las acusaciones en el caso Koldo la vinculan con encargos realizados por el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, logró evitar las preguntas de los periodistas que la esperan a las puertas de la comisión. La exmilitante está siendo investigada criminalmente tras conocerse el contenido de unos audios en los que se la escucha ofrecer presuntamente tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y otras personas.

El PP hizo uso de su mayoría absoluta para llamar a la comisión a la exmilitante socialista, a quien sitúa como una de las personas "de máxima confianza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión provisional en el marco de la investigación del 'caso Koldo'. Durante su comparecencia ha negado también haber hablado "ni una palabra" con el presidente del Gobierno con respecto a sus investigaciones.

Contra parte de la prensa

A lo largo del interrogatorio al que la sometieron los senadores la compareciente ha incidido en que su investigación --que espera que se publique a lo largo de este año, tiene que ver "con el mal funcionamiento de las instituciones, para que no se utilicen contra enemigos ni adversarios políticos", y ha cargado contra los "periodistas que realizan investigaciones que luego forman parte de los atestados policiales".

"Tenemos decenas de anotaciones, apuntes y pruebas contra esos periodistas", ha añadido, para comentar que funcionan con los mismos esquemas utilizados en las épocas de las "cloacas" policiales en la época del PP: se produce una información, una asociación denuncia y se abre una causa judicial.

De hecho, Díez dice tener como prueba una carta en la que una de estas asociaciones se pone a disposición del PP para encontrar información que perjudicara al PSOE, y ha defendido que "existió una cloaca" en tiempos del Gobierno de Rajoy y que ignora si ahora existe otra, si bien se ha mostrado firme en afirmar que no forma parte de ella. Sobre los manejos en la época del Gobierno popular, ha asegurado que dispone de dos millones de documentos y 10.000 audios" que la acreditan.

Con respecto a su situación, y ante el interrogatorio de los senadores Ángel Pelayo Gordillo, también del grupo mixto y de Joan Josep Queralt, de ERC, ha manifestado que "no se puede machacar a la gente con mentiras" y que eso le ha ocurrido a ella con respecto a informaciones que la vinculan con ataques a la juez Beatriz Biedma --que ha procesado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno-- o presuntas ofertas realizadas a fiscales Anticorrupción y que ha negado tajantemente como mentiras.

Contra la UCO

Según los audios que colocaron su nombre ante la opinión pública Leire Díez, que también fue jefa de Comunicación de Enusa, exconsejera de CISTEC Technology y exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, la mujer participó en la reunión de un despacho de abogados en la que ofrecía trato de favor a empresarios con causas judiciales a cambio de información sensible sobre el coronel de la UCO. Al conocerse esta información, el PP vinculó los hechos con una supuesta operación por parte del PSOE para "perseguir" a la UCO, encargada de investigar, entre otras causas, el 'caso Koldo', mientras que Díez siempre ha defendido que es una mera periodista buscando información para un libro.

Niega igualmente haberse reunido con Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, aunque sí ha coincidido con él en el despacho de su primer abogado, ya que está personado en causas que ella estaba investigando; y tampoco con el comisionista Víctor de Aldama, al que no vio jamás antes de que arremetiera contra ella con motivo de su comparecencia pública ante la prensa tras conocerse los audios que la señalaban. "Me sentí agredida por ese señor", ha señalado.

La exmilitante socialista Leire Díez comparece en la comisión que investiga los contratos relacionados con el caso Koldo en el Senado. / José Luis Roca

El senador Queralt también le ha preguntado por el empresario Javier Pérez Dolset, al que Díez se ha referido como "un empresario víctima de lo que llamamos policía patriótica, y víctima de malas praxis empresariales y cuyas causas son muy interesantes, porque se ve cómo ha funcionado ese estado de derecho mal en su caso". El industrial ya colaboraba con la periodista Patricia López y ella entró a colaborar con ambos y por ello tiene con él ahora "mucha relación". Para la periodista, su objetivo es que lo que le ha ocurrido a Pérez Dolset "no vuelva a pasar, le pase a quien le pase".