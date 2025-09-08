GUERRA EN GAZA
Podemos ve insuficientes las medidas contra Israel y las lanza contra el Gobierno: "Lleva dos años mintiendo"
El partido llama al "boicot total del estado de Israel" y pone como "ejemplo paradigmático" las protestas en la vuelta ciclista a España
Podemos ve insuficientes las medidas anunciadas por Pedro Sánchez contra Israel y le exige la ruptura total de relaciones comerciales y diplomáticas después de su ofensiva sobre Gaza que se ha cobrado más de 60.000 víctimas en casi dos años, en respuesta a los atentados de octubre de 2023.
"Exigimos al Gobierno que vaya mucho más allá, exigimos que haya una ruptura total con el estado terrorista de Israel y queremos que sea un embargo real y efecto", defendió en rueda de prensa el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que defendió que la movilización social ha "obligado" al Gobierno a tomar las medidas. El dirigente afeó que el Ejecutivo que prohíba ahora la compraventa de material militar, así como el embargo de armas. "Supone la asunción expresa de que lleva dos años mintiendo, ha estado dos años comprando y vendiendo armas para un genocidio mientras ha dicho que no lo hacía", apuntó.
"El Gobierno de España sigue sin romper relaciones diplomáticas y comerciales con el estado genocida de Israel", insistió Fernández, antes de advertir de que estarán "expectantes y vigilantes para que el embargo de armas sea real y efectivo". El partido morado exhibió su desconfianza hacia el Ejecutivo, asegurando que "es muy dado a los titulares", pero dudando de la eficacia efectiva de la medida. "Cuando veamos que esta medida es efectiva, la creeremos".
La formación también ha hecho un llamamiento al "boicot total del estado de Israel" citando lo que para el partido es "el ejemplo paradigmatico de la vuelta ciclista a España", donde se han producido varios altercados en el marco de las protestas. El coportavoz de Podemos animó "a que se sigan movilizando" con el objetivo final de que "se saque al equipo de Israel" de la competición. Además, afeó las acciones policiales llevadas a cabo durante la carrera ciclista y aseguró que es "vergonzoso que se siga deteniendo a personas en la vuelta ciclista".
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!