El Supremo abre juicio oral al fiscal general por revelación de secretos del novio de Ayuso y le impone una fianza de 150.000 euros

Como se esperaba desde que la Sala Segunda del Tribunal Supremo respaldó el auto en el que proponía juzgar al fiscal general, el magistrado de su Sala Segunda Ángel Luis Hurtado ha abierto juicio oral a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos por indiciariamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él, en el que admitía haber cometido dos delitos fiscales para evitar el juicio.

El instructor, que rechaza suspender ya de funciones a García Ortiz, como le pedió la acusación que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), destaca que procede acordar la apertura de juicio oral y tener por dirigida la acusación contra Álvaro García Ortiz, por, “indiciariamente, haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo, como presumible autor de un delito previsto y penado en el artículo 417 del Código Penal, pues, como se viene exponiendo, no concurre supuesto alguno por el que sea procedente algún tipo de sobreseimiento”.

El auto impone a García Ortiz una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar en caso de condena, con el apercibimiento de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad, que es justo la mitad de la solicitada en su escrito de acusación el novio de Ayuso, que pedía cuatro años de prisión. Apif, que solicita la pena más alta, seis años de cárcel, también fue quien reclamó la suspensión de funciones, que Hurtado rechaza aplicar. En su lugar el magistrado lo que hace es remitir su decisión a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada, lo que abre la puerta a que el ministerio público deba debatir en su seno esta posibilidad.