Ábalos advirtió a Koldo de que podría levantar sospechas al comprar una casa con una sociedad: "Me reconocieron"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos advirtió a su entonces asesor Koldo García de las posibles sospechas que levantaría si utilizaba una sociedad para comprar una casa que él mismo había visitado: "La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no sé cómo encaja que sea una sociedad la que compre. No sé cómo se puede explicar", dice un mensaje de 20 de marzo de 2022, que es uno de los entregados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso hidrocarburos, Santiago Pedraz.

Previamente, Ábalos había comunicado a Koldo García que ya había elegido una vivienda en concreto y que no le gustaría perderla: "El lunes han quedado con una gente que también visitó ayer la casa para negociar. Esperan una oferta", completó.

Mensaje de Ábalos a Koldo / EL PERIÓDICO

García le respondió indicándole que se hacía cargo del asunto. "Y lo otro lo hablo con este para ver cómo se puede explicar", sentenció. "Lo que se me ocurre es que vaya a verla él y diga que le interesa a él (...) Y así tú desapareces", propuso.

"En ese caso, lo mejor sería que yo le he hablado de la casa", apuntó Ábalos, que corrigió rápidamente: "Pero luego me verían ahí viviendo, con lo cual difícil está".

Pese a ello, García informó a Ábalos de que finalmente esa otra persona había concertado una visita. "Quedaron. Mañana a las 9", precisó. "A ver si sale. Gracias", concluyó el ex dirigente socialista.

Los mensajes no señalan a qué vivienda aluden, pero meses después el exministro trasladó su residencia al municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid.

La investigación desarrollada por la UCO sostiene, además, que Ábalos habría podido disfrutar un año antes, en julio de 2021, de un alquiler a bajo precio del chalé de La Alcaidesa, en Cádiz, que adquirió el calificado como "nexo corruptor" de las mascarillas Víctor de Aldama mediante la sociedad Have Got Time. A su vez, esta firma tenía como administradora a Leonor González Pano, hija de Carmen Pano, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede nacional del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz.

526.500 euros

De acuerdo con la UCO, en junio de 2021 la empresa Have Got Time abonó 526.500 euros por la compra del chalet gaditano de La Alcaidesa que se alquiló ese mismo verano para las vacaciones familiares de Ábalos.

Otros mensajes enviados el 27 de junio de 2021 sí aluden directamente a La Alcaidesa. Dice textualmente: "Respecto de la casa de Cádiz necesito: 1. Escritura de la hipoteca". El siguiente añade un punto 2: "Contrato de arrendamiento con opción de compraventa".

Pantallazo de uno de los mensajes de Ábalos a Koldo / EL PERIÓDICO

El 28 de julio de ese año, Koldo le envía un nuevo whatsapp a Ábalos: "Podrías hacer copia de las llaves de La Alcaidesa para Víctor y Manu a ver si lo pueden alquilar a turistas". El ministro asiente y Koldo le contesta: "Mira si me las das a las 13 h".

Servicios en la casa

En otra conversación, con fecha del 26 de noviembre de 2021, Koldo García habla con su jefe de los problemas en una vivienda que por las referencias que se transmiten parece ser el chalet de La Alcaidesa en Cádiz que Ábalos siempre ha reconocido que alquiló y que según la investigación pudo ser un pago en especie ofrecido al entonces ministro por empresarios de hidrocarburos del entorno del comisionista Víctor de Aldama.

"Oye, El subnormal del jardinero no cortaría la luz??? Verdad?", pregunta Koldo, que recibe una respuesta de un teléfono identificado como 'Ábalos Nuevo Ministro' que le responde que: "Tenía ese presentimiento conforme llegaba, y el agua de momento hay", añadiendo "luz enganchada. 200 euros". Koldo responde entonces que: "Debe ser algún error. No se ha dado de baja nada. Si el jardinero estuvo el miércoles arreglando unas cosas y todo estaba bien".

Ábalos responde a todas estas inquietudes: "Pero si no pagan...", a lo que su asesor ministerial responde: "Ya, ya, pero prefiero hablar con él al verlo". El ministro le responde que "antes de reanudar el servicio hay que desenganchar porque si no la multa puede ser de 6.000" y su colaborador le replica que no sabe "cómo calificarlo".