Ayuso, sobre el fiscal general: "Es Pedro Sánchez el que se va a sentar en el banquillo"

Con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas de juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apunta contra Pedro Sánchez. "Esto en realidad va contra mí va contra mí, y por tanto es Pedro Sánchez el que se va a sentar en el banquillo, porque es su fiscal", ha señalado. "Es su responsabilidad y ellos, juntitos, han borrado los móviles, han borrado pruebas y estaban todos en el mismo contubernio para destrozarme a mí, para destrozar a un rival político".

En una entrevista en Antena 3, Ayuso ha insistido en que el peso político y mediático que el proceso judicial contra su pareja, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal, está cobrando responde a una operación de Estado contra ella y ha señalado que Sánchez debería abandonar la Moncloa por ello. "El presidente del Gobierno debería presentar su dimisión, porque ha utilizado los medios del Estado, ha utilizado al Estado para intentar atacar personalmente a un rival político", ha repetido tras asegurar que el procesamiento de un fiscal general es algo que no ha ocurrido "en ningún país de toda la Unión Europea".

La dirigente madrileña ha lamentado que "la persona que debería velar por la legalidad de cualquier proceso judicial" esté enjuiciada y se ha preguntado si el fiscal general del Estado "no tiene nada mejor que hacer" que "meter las manos en una inspección fiscal" de quien ha llamado "un paisano particular". "¿No tiene problemas más importantes España que tener a todos los poderes del Estado ahí?", ha clamado antes de declararse "orgullosa" de que un ciudadano particular "con su dinero, con su sacrificio", haya sentado en el banquillo a García Ortiz. "Está haciendo un bien para todos, porque está defendiendo a cualquier ciudadano anónimo que se pueda ver, y se está viendo mucha gente, en la misma situación", ha dicho.

Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "autócrata" por utilizar contra ella los medios del Estado. Ayuso se ha mostrado particularmente crítica con RTVE, donde, asegura, hay barra libre para "destrozar la imagen" de su pareja "porque sale con Ayuso o porque ya hemos decidido que es culpable". La jefa del Ejecutivo madrileño ha llegado a ironizar con la creación de un canal 24 Horas Ayuso. "Ya que dedican toda la programación a la presidenta de la Comunidad, yo se lo recomiendo. A lo mejor hasta le sube un poquito la audiencia".