Conferencia en París
Illa reclama "coraje político" a Europa para poner fin al "genocidio" en Gaza y para blindarse ante Trump
Sara González
Hace meses que el president de la Generalitat, Salvador Illa, trata de exportar la receta del federalismo a escala europea cada vez que pone un pie fuera de las fronteras catalanas. Cree que es la vía para fortalecer el proyecto comunitario ante un terremoto geopolítico a escala mundial aún de alcance desconocido. Este viernes, en una conferencia en París, lo ha vuelto a hacer, pero con una apelación directa a la Unión Europea para reclamarle "coraje político" para tomar el control de su propio destino con dos urgencias sobre la mesa: la guerra en Gaza y el desafío de Donald Trump.
"Espero que Europa actúe con firmeza y en consonancia con sus valores humanos para detener el genocidio en Gaza. Limitar el comercio con Israel debería ser un primer paso, pero Europa debe ir mucho más allá y ejercer todas las medidas de presión a su alcance", ha asegurado durante su discurso en la universidad Sciences Po ante estudiantes internacionales. Ha desgranado que Europa cuenta con el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo para poder intervenir en el conflicto. También con el potencial económico porque es "el bloque comercial más importante del mundo" y el capital ético y humano. Lo que falta, ha subrayado es ese "coraje" por el flanco político.
"Espero que Europa actúe con firmeza y en consonancia con sus valores humanos para detener el genocidio en Gaza. Limitar el comercio con Israel debería ser un primer paso, pero Europa debe ir mucho más allá y ejercer todas las medidas de presión a su alcance"
Una "ambición" que también invoca a la hora de fijar su propio marco económico bajo el convencimiento que Europa no puede limitarse a aceptar sin más los aranceles impuestos por Estados Unidos. "Europa mantiene su derecho a establecer sus propias reglas frente a la administración Trump", ha asegurado a modo de crítica a la fotografía que se hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con Trump en una cita en la que acató un 15% de aranceles.
