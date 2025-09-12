Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Illa reclama "coraje político" a Europa para poner fin al "genocidio" en Gaza y para blindarse ante Trump

El president de la Generalitat, Salvador Illa, este viernes en la universidad Sciences Po de París

El president de la Generalitat, Salvador Illa, este viernes en la universidad Sciences Po de París / Arnau Carbonell / Govern

Sara González

París (Enviada especial)

Hace meses que el president de la Generalitat, Salvador Illa, trata de exportar la receta del federalismo a escala europea cada vez que pone un pie fuera de las fronteras catalanas. Cree que es la vía para fortalecer el proyecto comunitario ante un terremoto geopolítico a escala mundial aún de alcance desconocido. Este viernes, en una conferencia en París, lo ha vuelto a hacer, pero con una apelación directa a la Unión Europea para reclamarle "coraje político" para tomar el control de su propio destino con dos urgencias sobre la mesa: la guerra en Gaza y el desafío de Donald Trump.

"Espero que Europa actúe con firmeza y en consonancia con sus valores humanos para detener el genocidio en Gaza. Limitar el comercio con Israel debería ser un primer paso, pero Europa debe ir mucho más allá y ejercer todas las medidas de presión a su alcance", ha asegurado durante su discurso en la universidad Sciences Po ante estudiantes internacionales. Ha desgranado que Europa cuenta con el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo para poder intervenir en el conflicto. También con el potencial económico porque es "el bloque comercial más importante del mundo" y el capital ético y humano. Lo que falta, ha subrayado es ese "coraje" por el flanco político.

Una "ambición" que también invoca a la hora de fijar su propio marco económico bajo el convencimiento que Europa no puede limitarse a aceptar sin más los aranceles impuestos por Estados Unidos. "Europa mantiene su derecho a establecer sus propias reglas frente a la administración Trump", ha asegurado a modo de crítica a la fotografía que se hizo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con Trump en una cita en la que acató un 15% de aranceles.

