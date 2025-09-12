El juez Pedraz rechaza la denuncia por delito de odio contra el equipo israelí en la Vuelta

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido por falta de competencia la denuncia presentada por la asociación pro israelí para la Concordia en Oriente Medio (ACOM) contra Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida y contra el director técnico de la Vuelta a España, Kiko García, por delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 argumenta que salvo en los casos en los que desde un principio se deriven claros indicios de la comisión de un delito de los que la ley atribuye su conocimiento a la Audiencia Nacional, "se deben seguir las reglas ordinarias en materia competencial", es decir, que las denuncias pueden ser presentadas en cada uno de los juzgados territoriales en los que se produjeron los hechos.

"Procede inadmitir a trámite la denuncia interpuesta por cuanto los hechos a que se refiere no pueden constituir un delito de los atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional, puesto que ninguno de los mismos están previstos dentro de sus competencias”, señala la resolución dada a conocer este viernes, tal y como establece el artículo 65.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cuatro delitos

La denuncia fue presentada la semana pasada por parte de la organización pro israelí por delitos de odio, desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y lesiones, y se dirigía tanto contra los autores materiales “como contra los instigadores y amparadores institucionales”.

En una ampliación de su denuncia presentada el pasado lunes, la asociación solicitaba a la Audiencia Nacional la cancelación inmediata de La Vuelta 2025 como"medida cautelar urgente, "ante el riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y del público".

Lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas, los hechos documentados, evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad”, afirmaba la asociación pro israelí en su reclamación ante la Audiencia Nacional.