Óbito

Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno en Cantabria, en un accidente de moto

Fue delegado de Gobierno entre 2004 y 2011, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero

Agustín Ibáñez.

Agustín Ibáñez. / EFE

EFE

Santander

El exdelegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez ha fallecido en un accidente de moto en la localidad cántabra de San Mamés de Meruelo este viernes a última hora de la tarde.

El accidente se produjo sobre las 20: 15 horas, al salirse de la vía la moto que conducía, informa la Delegación del Gobierno.

Este siniestro tuvo lugar en el punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Mamés de Meruelo.

Hasta el lugar del accidente, se trasladaron agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento.

No hubo más implicados en el siniestro.

Ibáñez, de 72 años y natural de Santoña, fue delegado de Gobierno entre 2004 y 2011, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

