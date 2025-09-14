Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abascal tilda de "psicópata" y "chulo de putas" a Sánchez en un acto de Vox con toda la extrema derecha internacional

Vox hace una demostración de fuerza internacional en Madrid con mensajes por vídeo de Meloni, Milei, Orban y María Corina Machado, aunque ninguno 'in situ'

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal, durante el acto ‘Viva 24’ de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid (España).

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal, durante el acto ‘Viva 24’ de VOX, en el Palacio de Vistalegre, a 19 de mayo de 2024, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Mariano Alonso Freire

Madrid

Santiago Abascal ha realizado este domingo en la plaza de toros cubierta de Vistalegre una demostración de fuerza llenando a rebosar el recinto y haciéndose arropar de la plana mayor de sus correligionarios internacionales, si bien casi todos ellos mediante un vídeo y no presencialmente, lo que deslució la cita con respecto a otros eventos anteriores de Vox. En la plaza del barrio madrileño de Carabanchel estuvo el líder Chega, la extrema derecha portuguesa, André Ventura, quien encendió a los simpatizantes de Vox pidiendo que Pedro Sánchez fuese "a la cárcel", antes de que el propio Abascal le tildase de "psicópata" y animase a los presentes con una alusión irónica a "la canción del verano" a que gritasen, como hicieron, "Pedro Sánchez, hijo de puta". El líder de Vox les corrigió en el mismo tono sarcástico para decir que "la canción del verano tendría que haber sido: Pedro Sánchez, chulo de putas".

Fue uno de los momentos álgidos del Viva 2025, el evento anual de la formación que se celebró durante todo el fin de semana en la capital de España. El gran ausente, el presidente de Argentina Javier Milei, realizó una alocución por vídeo pero en directo, lo que permitió a Abascal agradecerle su presencia, aunque fuese virtualmente. Mandaron también vídeos la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el de Hungría, Viktor Orbán, o la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado.

TEMAS

