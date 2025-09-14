Felipe VI y Letizia viajan a Egipto para respaldar su mediación en Gaza y el turismo

Los Reyes realizarán esta próxima semana su primer viaje de Estado a Egipto, una ruta que les llevará a El Cairo y a Luxor. La visita tiene como objetivo respaldar los intentos del Gobierno egipcio de acabar la guerra de Gaza, mediación que está desarrollando junto con EEUU y Qatar; apoyar al sector turístico, dañado por el terrorismo en el Canal de Suez y el conflicto palestino; y ayudar a las empresas españolas que quieren hacer negocios en el país en los sectores de los transportes, las renovables, el agua y la defensa.

Juan Carlos I y Sofía visitaron el país africano en tres ocasiones, en 1977, 1978 y 2008, y esta es la primera para Felipe VI. El actual Monarca ya ha recibido en dos ocasiones en Madrid al presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi: el pasado mes de febrero y en 2015.

El golpe de Estado

Al Sisi llegó al poder en julio de 2013, cuando encabezó un golpe de estado contra el presidente Mohamed Morsi, de los Hermanos Musulmantes, que defienden una vida guiada por el Corán. Logró su objetivo desde su cargo como presidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. En agosto hubo la llamada masacre de Rabaa: Al Sisi mandó reprimir con violencia las manifestaciones de apoyo a los Hermanos Musulmantes en esa plaza de El Cairo y las fuerzas de seguridad mataron a 817 personas. Meses después convocó unas elecciones en las que algunos candidatos de la oposición no quisieron participar para no blanquearlas. Los Hermanos Musulmanes no pudieron presentarse. Al Sisi ganó los comicios y la comunidad internacional bendijo su nombramiento.

La relación entre España y Egipto se mantuvo al máximo nivel durante aquellos turbulentos años y este pasado febrero, en la última visita del presidente egipcio a Madrid, se elevó esa relación a la categoría de asociación estratégica y se firmaron varios memorandos de entendimiento en diversas áreas de cooperación.

El programa de la visita de los Reyes en el país mostrará de nuevo la buena relación entre ambos estados. Después del tradicional encuentro con la colectividad española (hay un millar de ciudadanos viviendo en Egipto) el martes a última hora, el miércoles Felipe VI y Letizia acudirán a presentar sus respetos ante el Monumento al Soldado Desconocido, en El Cairo, y serán recibidos en el palacio presidencial por Al Sisi y su esposa. Después las dos comitivas celebrarán una reunión bilateral y el jefe del Estado egipcio ofrecerá un almuerzo oficial a los Reyes. Por la tarde, el Monarca español se entrevistará con el presidente de la Cámara de Representantes, Hanafy El-Gabali, y con el del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek.

Foro empresarial

El jueves, Felipe VI inaugurará el foro empresarial España-Egipto, donde pronunciará un discurso, y se pondrán sobre la mesa las oportunidades que el país ofrece a las compañías españolas en los sectores de los transportes, las renovables, el agua y la defensa. Tras ese encuentro, Felipe VI se reunirá con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, y después, también a solas, con el primer ministro de Egipto, Mostafá Madbuli. Serán dos oportunidades para abordar el delicado papel que desempeña Egipto en la guerra que Israel ha lanzado contra Gaza. El país norteafricano tiene frontera terrestre con ese territorio palestino (el paso de Rafah en la península de Sinaí) y por ese motivo ha acogido a miles de refugiados gazatíes, que se suman a los palestinos ya presentes en el país desde hace décadas. Egipto, junto con los países árabes, defiende la solución de dos Estados, una idea que también apoya el Gobierno español.

En paralelo, la reina Letizia estará la mañana del jueves visitando la Fundación Sultán, en la Ciudad de los Muertos, la primera parada para mostrar el apoyo al sector del turismo en un país que ha visto decaer esa entrada de dinero. Ese respaldo se reforzará además con el salto que los Reyes darán a Luxor el jueves por la tarde, donde visitarán el Valle de los Reyes y el Museo de esa ciudad, donde desde hace décadas han trabajado muchos antropólogos españoles.