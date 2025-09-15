Tribunales
La Audiencia de Badajoz aborda este lunes los recursos contra el procesamiento de David Sánchez
La jueza Beatriz Biedma decidió procesar al hermano del presidente del Gobierno, al entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a otras 9 personas más por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias
EFE
La Audiencia de Badajoz abordará este lunes los recursos de la Fiscalía y de los once investigados, entre ellos David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, contra el auto de procesamiento por su contratación en la Diputación pacense y en el que las acusaciones piden tres años de prisión.
Dicho auto, firmado el pasado 28 de abril por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, transformaba la instrucción del procedimiento -la investigación se inició en junio de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias- en procedimiento abreviado.
En su auto de transformación, Biedma decidió procesar a David Sánchez, al entonces presidente de la Diputación de Badajoz y actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas más por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
La Fiscalía y los letrados de los once investigados presentaron recursos al citado auto, los cuales serán abordados este lunes, 15 de septiembre, por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, formada por cuatro magistrados, entre ellos su titular, José Antonio Patrocinio.
Fuentes judiciales han explicado a EFE que el Tribunal, una vez delibere -el plazo no tiene por qué estar sujeto a una sola sesión- sobre los recursos, responderá a todos ellos en "una única resolución" cuya redacción exige varios días.
Si su decisión es ratificar el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, el procedimiento derivaría en la celebración del juicio, el cual tendría lugar en la Audiencia Provincial.
Si la deliberación de la Sección Primera es atender la exposición de motivos elevada por la Fiscalía y los once investigados contra el auto, quedaría rechazada la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado.
