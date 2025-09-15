Feijóo reclama ante sus barones un "cambio sin confusiones" ni "espectáculos" ante el "extremismo" que se apodera del país

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, inauguró este lunes la reunión de la Junta Directiva Nacional de su partido, que reúne a todos sus barones autonómicos (aunque por motivos de agenda se ausentaron los presidentes de Castilla y León y la Región de Murcia, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras) reclamando un "cambio sin confusiones", ni tampoco "espectáculos" ante el "extremismo" que, según dijo, se está apoderando de España. Hacia el final de su intervención, emitido como es habitual en abierto antes de la reunión orgánica a puerta cerrada, el líder de la oposición reclamó un relevo futuro en el Gobierno para "reparar las instituciones manchadas", la "convivencia" y la "política desviada de un fin noble".

Feijóo, en un lenguaje un tanto críptico, expuso las dos condiciones necesarias para que se produzca el cambio que propugna. "La primera, no conceder un terreno de milímetro a este Gobierno, mantendremos la guardia alta, hasta que llegue el cambio; y la segunda, cuando llegue, no conceder ni un milímetro de terreno a nadie que no crea en ese cambio". Para ello, el líder de los conservadores abogó por "un país soportable, que funciones" dado que según aseveró haciendo un juego de palabras, "España no quiere más circo, España quiere más pan", sentenció recibiendo la ovación de los suyos.

