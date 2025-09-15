Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Koldo

Koldo cobró 4.500 euros más en concepto de gastos que el sueldo que recibió del PSOE

El PSOE responde al requerimiento del Tribunal Supremo con las cantidades cobradas y donadas por Santos Cerdán, el exasesor de Ábalos, su esposa y su hermano

Koldo García sale del Tribunal Supremo

Koldo García sale del Tribunal Supremo / José Luis Roca

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

Madrid

Primero fue el Congreso y el Ayuntamiento de Milagro (Navarra), y este lunes le ha tocado el turno al PSOE. El partido ha respondido al requerimiento que le dirigió el Tribunal Supremo en relación con los pagos y donaciones realizados por su exsecretario de Organización Santos Cerdán y el exasesor Koldo García para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda contar con toda la información existente para realizar el informe de patrimonio que está pendiente del primero y completar el relativo al exministro José Luis Ábalos.

Los datos relativos al exasesor de Ábalos obedecen a que el instituto armado considera que por el cruce de cuentas que mantenía con el exministro resultaba necesario si él, su exesposa Patricia Uriz y su hermano Joseba habían cobrado del PSOE. Ninguno de estos dos últimos aparece en la contabilidad facilitada más allá que como militante por las cuotas que pasaron.

En cambio, Koldo aparece que cobró 21.128 euros en concepto de retribuciones como trabajador por la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en el ejercicio 2017-18, mientras que presentó unas liquidaciones de gastos por importe de 26.645 euros, de los que 12.744 se corresponden con esa responsabilidad y 13.900 por su labor para el Partido Socialista Navarro (PSN) entre 2014 y 2017. Como aportaciones, donaciones y cuotas abonó 4.406 euros.

En el caso de Santos Cerdán la documentación facilitada por el PSOE cifra que cobró 129.647 euros del partido desde 2014, y 425.636, como diputado, responsabilidad que ejerció entre 2019 y 2025. Las liquidaciones de gastos que giró al partido ascienden a 119.950 euros en dos periodos, de 2014 a 2017 y de 2017 a 2025. En cuotas y donaciones entregó al partido socialista un total de 38.082 euros.

TEMAS

