TRAS LAS PROTESTAS EN LA VUELTA

Sumar pide a Von der Leyen prohibir la presencia de Israel en Eurovisión

Los tres eurodiputados de Sumar remiten una carta a Ursula Von der Leyen para impulsar medidas contra Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una intervención parlamentaria.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una intervención parlamentaria. / RONALD WITTEK / EFE

EL PERIÓDICO

Madrid

Sumar hace causa por tierra, mar y aire con la expulsión de Israel de todos los eventos culturales y deportivos. La suspensión este domingo de la vuelta ciclista a España tras las protestas por la presencia de Israel ha llevado a tomar impulso al socio minoritario del Gobierno, que reclama más medidas. Si el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reclamaba este lunes que España no participase en el festival de Eurovisión si no se vetaba a Israel, los tres eurodiputados de Yolanda Díaz en Bruselas se han dirigido también a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para pedir la prohibición de que el estado israelí participe en el festival europeo.

Los eurodiputados Estrella Galán, Jaume Asens y Vicent Marzá han pedido al órgano internacional que actúe "de manera inmediata y contundente" contra Israel, recordando la suspensión de la competición ciclista este domingo en Madrid. "Resulta incomprensible que la Comisión Europea permanezca impasible. Permitir que Israel participe en eventos deportivos y culturales europeos constituye un aval tácito a sus crímenes y forma parte de una estrategia de blanqueamiento mediático que busca normalizar el genocidio y silenciar la solidaridad internacional con Palestina. No pueden existir dobles raseros: así como se prohibió la participación de Rusia en eventos europeos debido a sus agresiones internacionales, Israel debe ser excluido de estos espacios", recogen los europarlamentarios en una misiva.

Finalmente, advierten a la Comisión Europea que "su inacción" ante el Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu "no solo contradice los valores fundamentales de la Unión Europea, sino que socava su credibilidad internacional en materia de derechos humanos". "La Comisión tiene la obligación de asumir su responsabilidad histórica y dejar de avalar, por omisión, un genocidio en curso", concluyen.

