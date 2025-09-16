El fiscal general, procesado
El fiscal general aporta los 150.000 euros de fianza al Supremo con parte de su patrimonio mientras ultima un recurso
El Supremo tiene que validar ahora la aportación de García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho frente este martes con parte de su patrimonio el aval de 150.000 euros que le impuso el magistrado Ángel Hurtado en el auto de apertura oral que le sienta en el banquillo por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Supremo deberá analizar ahora y validar los documentos presentados, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes del alto tribunal.
Fuentes fiscales confirman que la presentación del aval se realiza mientras se ultima la presentación de un recurso contra esta medida cautelar --dirigida a asegurar la responsabilidad civil a la que García Ortiz puede ser condenado-- por considerar que la cantidad impuesta es excesiva.
La defensa de González Amador, sin embargo, considera que es insuficiente y ha reclamado que se incremente a los 300.000 euros por el daño reputacional sufrido, al entender que la actuación del fiscal general al informar del pacto que su defensa ofreció a la Fiscalía en el marco de la causa por fraude a Hacienda abierta contra él contribuyó que se le haya llamado repetidamente "delincuente confeso".
Suscríbete para seguir leyendo
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- La presidenta de Inditex, Marta Ortega, disfruta de la gastronomía en Cangas de Onís
- Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza