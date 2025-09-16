Aragonès renuncia al sueldo de expresident y dirigirá la empresa familiar de hoteles

Cambio de ciclo vital y político para Pere Aragonès. Algo más de un año después de haber dejado la presidencia de la Generalitat de Cataluña, desde este martes renuncia al sueldo de expresident y se pasa al sector privado. Lo hará para asumir las riendas del negocio familiar, Golden Hotels, que cuenta con ocho establecimientos repartidos entre el Maresme (Pineda de Mar), la Costa Brava (Tossa de Mar) y la Costa Dorada (Vila-seca y Salou).

Aragonès, cuyo cargo exacto en la compañía aún está por definir, sustituirá a su padre que, a los 72 años, ha decidido jubilarse tras toda la vida dedicada a la empresa. "De la política institucional se tiene que poder -y querer- salir. Lo he defendido siempre. Es fundamental saber cerrar bien las etapas para sentirse útil: ni aferrarse a los cargos, ni convertirlos meramente en un medio de subsistencia ni tampoco acabar reducido a una figura de vitrina", ha expuesto a través de Instagram.

Fuentes próximas al expresident explican que asumir el liderazgo de la empresa familiar siempre era una posibilidad que tuvo presente y que, ahora que su padre ha decidido jubilarse, se da el contexto para asumir el reto. Cuando dejó la presidencia tras perder las elecciones al Parlament del 2024 ya anunció que no tenía intención de seguir en la primera línea de la política por lo que, tarde o temprano, su futuro estaba en el sector privado.

En este último año de expresidente, su entorno asegura que había tenido alguna propuesta para irse al mundo empresarial, pero hasta ahora siempre las había descartado. Cuando hace unas semanas cristalizó la posibilidad de asumir las riendas de Golden Hotels, consideró que sí era el momento. "No quería ser contratado por haber ocupado el puesto que he ocupado ni por haber conocido la gente que he conocido. He querido siempre continuar mi vida laboral allí donde tuviera sentido hacerlo", ha explicado el propio president en las redes.

Emmanuel Macron saluda a Pere Aragonès ante Pedro Sánchez. / FERRAN NADEU

El expresident más joven

Aragonès fue el president y el expresident más joven de la Generalitat moderna. Llegó al cargo a los 38 años y lo tuvo que dejar a los 41. Los expresidentes, por ley, tienen derecho a recibir un 80% de su retribución durante la mitad del tiempo que ostentaron el cargo y, como mínimo, una legislatura. Es por esto que Aragonès, tras tres años como president, tenía derecho a percibir el sueldo durante como máximo cuatro años. Finalmente, lo hará solo uno. El sueldo de expresident es el 80% de lo que percibía en ejercicio del cargo, que rondaba los 135.000 euros.

Hace unos días comunicó a la Generalitat -que es quien paga su sueldo y el del resto de expresidents- su decisión de dejar de percibirlo, y se hará efectivo este martes. Hoy mismo se incorporará a la compañía. Una vez se jubile, a partir de los 65 años, tendrán derecho a recibir una pensión vitalicia del 60% del sueldo de expresident.

Licenciado en Derecho, la trayectoria de Aragonès acabó por vincularlo más a la economía que a la práctica jurídica. En su etapa de diputado ya llevaba los asuntos económicos y las negociaciones presupuestarias y con el tiempo también acabaría siendo alto cargo y conseller de Economía. Ahora espera poner todo este "bagaje acumulado" al servicio de una empresa en la que hasta ahora nunca había tenido relación y que conoce, según él mismo admite, por "las conversaciones de sobremesa" en las citas familiares. Su tránsito al mundo hotelero encierra una cierta ironía del destino porque como president tuvo algún encontronazo con el sector, como cuando subió la tasa turística o tomó medidas impopulares para contener la sequía.

Docencia en Vic

Pese a incorporarse a Golden Hotels, Aragonès ha decidido mantener la oficina de expresident que, ubicada en el Pabellón Norte del Parque de Pedralbes de Barcelona, gestiona su agenda institucional y en el que trabajan tres personas. Eso es porque tiene la intención de seguir acudiendo a aquellos actos que le inviten en calidad de expresident. Recientemente, por ejemplo, se le vio en los principales eventos de la Diada que organizó tanto el Parlament como el Govern.

Además, aparte de gestionar Golden Hotels, empezará a dar clases en la Universidad de Vic (UVIC-UCC). Será como docente de la asignatura de Historia Económica durante el primer semestre del año. También está cursando un máster para terminar su tesis doctoral sobre las políticas industriales de Cataluña.