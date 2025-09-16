Tribunal Superior de Justicia de Madrid
El TSJM obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses de Moncloa a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa
Se trata de un organismo dependiente del ministro de Transformación Digital, Óscar López
La investigación sobre el rescate de Air Europa en 2020 da un paso más. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según una resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, obliga a la Oficina de Conflicto de Intereses de La Moncloa a investigar la actuación en esa operación del mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de un organismo que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, del que es titular el socialista Óscar López, el antiguo jefe de gabinete de Sánchez.
El rescate de la aerolínea, aprobado por el Consejo de Ministros en plena pandemia por valor de 475 millones de euros, ha estado en los últimos años en el centro de la polémica, sobre todo a raíz del estallido del caso de Begoña Gómez, la mujer del jefe del Ejecutivo, a la que el juez de Madrid Juan Carlos Peinado investiga por la comisión de varios presuntos delitos relacionados con su actividad comercial durante los siete años que ha residido en La Moncloa. Sin embargo, el propio magistrado ha recibido varios varapalos por relacionar a Gómez con el rescate, una posibilidad que excluyó expresamente el pasado mayo la Audiencia Provincial de Madrid en una resolución. Un año antes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había descartado igualmente esa posibilidad en un extenso informe.
Sin embargo, el PP ha apuntado en varias ocasiones en esa dirección, apoyándose en la relación que existía entre Gómez y el entonces CEO de Globalia (propietaria de Air Europa) Javier Hidalgo, hijo del fundador de la aerolínea, Juan José Hidalgo. Y también en que trascendiera que en septiembre de 2020, poco tiempo antes de que se aprobase definitivamente el rescate, el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, le comunicase a la mano derecha del exministro José Luis Ábalos que Javier Hidalgo estaba "jodido, muy jodido" a lo que añadía que "se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña".
Noticia en elaboración.
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- La presidenta de Inditex, Marta Ortega, disfruta de la gastronomía en Cangas de Onís
- El test de San Mateo con Javi Rozada: 'Quiero ver al Sporting de Portugal en el Tartiere