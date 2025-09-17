Sara Fernández

Rifirrafe entre Sánchez y Feijóo en el Congreso: "Ustedes han decidido insultar y no argumentar y nosotros hemos decidido gobernar"

El apoyo del Gobierno a las protestas palestinas y su agenda de medidas contra Israel para deunciar el “genocidio” en Gaza es para el PP una “cortina de humo” ante lo que considera una “inestabilidad populista”. Poniendo la venda antes de la herida, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se anticipó a la exigencia de Pedro Sánchez de que reconozca un “genocidio” en Gaza para acusarlo de “no defender ninguna causa noble” porque “solo quiere tapar sus verguenzas”. Durante la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso, incluso lo acusó de que “le ha felicitado dos veces Hamás”, para ponderar que “la masacre de civiles debe parar”, pero que esta organización terrorista tampoco “Puede formar parte del futuro de Palestina”.