Salvador Illa niega el choque con Hacienda por la financiación: "Lo que hay es un trabajo complejo"

En los últimos tres días, los socialistas catalanes han recordado al PSOE que la financiación singular fue ratificada por la cúpula de Ferraz, el Govern ha reafirmado el objetivo de lograr la recaudación del 100% del IRPF y la ordinalidad frente a la propuesta alternativa que está ultimando Hacienda y Salvador Illase ha hecho acompañar de sindicatos y patronales para exhibir músculo a la hora de reclamar una mejora en el reparto de recursos. Todo, a la espera de que se deshaga el nudo de la negociación en Madrid.

Sin embargo, el president de la Generalitat trata de frenar la imagen de colisión con la ministra María Jesús Montero, que asegura que está "ayudando" para que el acuerdo prospere y que por ello es un "gran activo" en el Gobierno de Pedro Sánchez. "No hay choque", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero. Pero a renglón seguido ha querido adjetivar él mismo el estado de situación con una expresión que denota que alcanzar un consenso no va a ser fácil: "Lo que hay es un trabajo complicado, complejo, que estamos haciendo". Una manera de definir por qué, por ahora, no se desencalla una propuesta satisfactoria a tres bandas, como advierte ERC, que ya ha presentado una ley propia ante las discrepancias irresueltas y ha avisado de que no negociará presupuestos si no se avanza.

De las cosas que más me duelen es que todo lo que viene de Cataluña es visto con recelo

No obstante, más que en ese toma y daca, Illa ha puesto el foco en las hostilidades externas al acuerdo de financiación que hace que la singularidad propuesta levante ampollas. "De las cosas que más me duelen es que todo lo que viene de Cataluña es visto con recelo. Después todos se acaban apuntando", ha espetado en referencia a la beligerancia, especialmente, del PP.

El president ha defendido que tiene un acuerdo de financiación con ERC del que ya se han expuesto las líneas maestras y que cuando se presente su concreción habrá que ver si "hay alternativas". Por ahora, se ha limitado a insistir en que no está reclamando "nada exclusivo ni privilegios" para Cataluña, pero sí que pueda "desarrollar su autogobierno" en el marco de la lealtad institucional con España. "¿Esto es sencillo? No. Y trasciende líneas ideológicas", ha zanjado.

"Ningún acuerdo" con Puigdemont

Como tampoco es fácil, según él mismo ha comprobado durante la entrevista, la digestión de la reunión que mantuvo hace dos semanas con el líder de Junts, Carles Puigdemont. El president ha defendido a capa y espada ese encuentro, en el que ha querido dejar claro que no alcanzó "ningún acuerdo" con el expresident. Se trataba, ha argumentado, de conocer personalmente al dirigente del segundo partido más votado en Cataluña y al que considera que el Tribunal Supremo le debería haber aplicado ya la amnistía, más aún cuando ha sido avalada su constitucionalidad. "El argumento de la malversación es muy forzado. La voluntad del legislador es clara y manifiesta", ha sentenciado.

Su vocación, ha subrayado, era la de lanzar un mensaje de "convivencia" en Cataluña, donde sostiene que debe poderse defender un proyecto independentista siempre y cuando no se supere el margen de la ley, cosa que supone que el líder de Junts pueda regresar sin riesgo de ser detenido. También ha abogado por no quedarse "encallado" en el año 2017 ni en la "trifulca permanente" para poder mirar hacia adelante ahora que se han dejado atrás los años álgidos del 'procés'.

El president ha hecho hincapié en que su proyecto discrepa con el de Puigdemont, a quien ha recordado que ha dispensado el mismo trato que al resto de expresidentes de la Generalitat con los que se ha reunido. Y ante los que critican la fotografía que se hizo con él en Bruselas ha lanzado un dardo directo: "Otras formaciones se han reunido con Puigdemont y no lo han contado". El president ha esquivado responder si se estaba refiriendo al PP.