Las acusaciones niegan el "complot político" denunciado por Santos Cerdán y tachan de "ilusorio" que Koldo sea un colaborador policial

Las acusaciones populares del caso Koldo también se oponen a la última petición de libertad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en un escrito en el que muestran "cierto hastío" ante el "complot político" con el que el expolítico socialista arma su defensa y tachan del "todo ilusorio" que se pueda pensar en que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, pueda ser "un agente encubierto o un agente provocador"

A lo largo de 11 páginas, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las acusaciones que actúan en el procedimiento bajo la dirección letrada del PP argumentan que el planteamiento de la estrategia de defensa de Santos Cerdán "tiene por única finalidad desviar la atención del conjunto de indicios 'verdaderamente extraordinario' que obra en las actuaciones respecto del señor Cerdán".

En una línea muy similar a la mantenida por Anticorrupción para oponerse a modificar la situación de prisión en que se encuentra Santos Cerdán desde que declaró ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, el pasado 30 de junio, las acusaciones niegan el más mínimo indicio de que Koldo García pueda haber realizado las grabaciones en que se imputa al expolítico socialista “bajo la dirección policial”, pese a lo argumentado por la defensa con el que objetivo de que ello vicie de nulidad el material incautado.

"Más allá de las manifestaciones que haya podido realizar el señor García Izaguirre en programas de televisión –que no se compadecen con las [no] realizadas en el seno de este procedimiento, dicho sea de paso–, no deja de generar estupefacción que se califique como 'colaborador policial' a quien mintió –en su derecho estaba de hacerlo– cuando" el juez instructor "le preguntó por la autoría de las anotaciones manuscritas en el listado de obras públicas aportado" por el comisionista Víctor de Aldama.

Se refiere que fue necesaria una prueba pericial para acreditar que correspondían a Koldo las notas que aparecían junto a las obras cuya adjudicación de determinadas obras públicas. "Unas grabaciones manifiestamente perjudiciales para su situación procesal, en tanto que también contienen abundantes indicios de criminalidad contra su presunto autor", señalan las acusaciones.