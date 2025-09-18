Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Galicia

Marlaska, en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es una manifestación de calidad y profesionalidad"

El ministro del Interior avanza buenas noticias para el astillero: "Vamos a seguir trabajando con ellos"

El ministro Grande-Marlaska en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es un ejemplo de cooperación europea para fortalecer nuestras fronteras"

El ministro Grande-Marlaska en la entrega del nuevo buque de Armón para la Guardia Civil: "Es un ejemplo de cooperación europea para fortalecer nuestras fronteras"

Guardia Civil

Elena Villanueva

La Guardia Civil tiene nuevo buque y este lleva el sello vigués. Los astilleros Armón Vigo, responsables de su construcción, acogieron esta mañana el acto de entrega de la patrullera, e izado de la bandera, que lleva el nombre Duque de Ahumada, fundador del Cuerpo.

Al acto, entre múltiples autoridades civiles y militares, acudió el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que reivindicó los trabajos realizados en el astillero vigués. "Es una manifestación de calidad y profesionalidad. Permite generar industria naval española; es construir seguridad y valor. Vamos a seguir trabajando con ellos", enfatizó Marlaska, quien también resaltó la posterior colaboración en alta mar con otras instituciones para garantizar la seguridad de los inmigrantes.

Y es que la principal función de este buque, con capacidad para mas de 300 personas, es la prevención de la trata de blancas, el salvamento preventivo y el control fronterizo y migratorio. "Garantizaremos una migración ordenada, segura y regular", afirmó el ministro.

El Duque de Ahumada que cuenta con la última tecnología, estancias diferencias para hombres, mujeres y niños en caso de rescate en alta mar y capacidad para dos helicópteros, tendrá su base en la Zona Franca de Cádiz y realizará funciones coordinadas y de vigilancia en operativos europeos durante 4 meses al menos tras ser erigido también con fondos europeos a través del Frontex, la agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

El ministro también destacó durante su discurso y previa visita por el interior del buque, el descenso de un 36% de la inmigración irregular por vía Marítima, descenso que achacó al "trabajo conjunto" y "políticas continuadas en el tiempo". Y es que otra de las funciones del "Duque de Ahumada" será la lucha contra las mafias y el crimen organizado, así como el control de la contaminación marina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  3. La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
  4. Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
  5. Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
  6. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  7. La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
  8. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar

Natalia de Santiago, experta en finanzas: "En España hay muchísima aversión al riesgo, gente miedosa que se lo está transmitiendo a sus hijos"

Natalia de Santiago, experta en finanzas: "En España hay muchísima aversión al riesgo, gente miedosa que se lo está transmitiendo a sus hijos"

VÍDEO: El payaso Chan-cleta y la palabra mágica que levanta todas las baritas

VÍDEO: El payaso Chan-cleta y la palabra mágica que levanta todas las baritas

Directo | El Senado acoge una nueva comparecencia sobre la dana de Valencia

Directo | El Senado acoge una nueva comparecencia sobre la dana de Valencia

Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros

Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros

Mar Flores lanza un mensaje enigmático tras el polémico posado de Terelu Campos y Carlo Costanzia padre

Mar Flores lanza un mensaje enigmático tras el polémico posado de Terelu Campos y Carlo Costanzia padre

¿Tomas creatina? Estos son los tres errores más comunes a la hora de consumir el suplemento de moda

¿Tomas creatina? Estos son los tres errores más comunes a la hora de consumir el suplemento de moda
Tracking Pixel Contents