Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Madrid

Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros

La acción se incluye dentro de las programadas por Sortu para recordar el 50 aniversario de los fusilamientos de los integrantes de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi

Activistas de Sortu colocan pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en Cuelgamuros

Activistas de Sortu colocan pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en Cuelgamuros

EFE

San Sebastián

Activistas de Sortu han colgado dos pancartas en el exterior de la basílica del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos), en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), con los mensajes 'Ni pudisteis, ni podéis, ni podréis' y 'Gora Euskadi Askatuta' (Viva Euskal Herria Libre).

Según ha informado la formación soberanista en un comunicado, en una de las pancartas se aprecia una imagen de fusilamientos con las fechas 1936-1975.

Con esta acción en el monumento "símbolo del franquismo" Sortu ha hecho un "llamamiento a respetar el carácter nacional de Euskal Herria y el derecho de autodeterminación", señala el comunicado.

La acción se incluye dentro de las programadas por Sortu para recordar el 50 aniversario de los fusilamientos de los integrantes de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, junto con tres militantes del FRAP, el 27 de septiembre de 1975, que incluirá un acto el 27 de septiembre en Pamplona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Necesito ayuda para que no me quiten las vacas', clama la viuda del ganadero asesinado a golpes en Cueves (Ribadesella)
  2. Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
  3. La viuda del ganadero riosellano asesinado defiende su inocencia, al sentirse señalada: '¿Cómo voy a hacerle yo eso a Toño?
  4. Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
  5. Un menor detenido por apuñalar a una joven, también menor, en un parque de Gijón
  6. El Gobierno de Sánchez contesta a Bruselas sobre el peaje del Huerna: justifica su existencia, pese a la posición del Principado
  7. La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
  8. Muere un trabajador de la restauración de la mina de Buseiro (Tineo) tras precipitarse con un coche por un desnivel de 20 metros cuando salía de trabajar

Natalia de Santiago, experta en finanzas: "En España hay muchísima aversión al riesgo, gente miedosa que se lo está transmitiendo a sus hijos"

Natalia de Santiago, experta en finanzas: "En España hay muchísima aversión al riesgo, gente miedosa que se lo está transmitiendo a sus hijos"

VÍDEO: El payaso Chan-cleta y la palabra mágica que levanta todas las baritas

VÍDEO: El payaso Chan-cleta y la palabra mágica que levanta todas las baritas

Directo | El Senado acoge una nueva comparecencia sobre la dana de Valencia

Directo | El Senado acoge una nueva comparecencia sobre la dana de Valencia

Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros

Miembros de Sortu despliegan dos pancartas con 'Gora Euskadi Askatuta' en el Valle de Cuelgamuros

Mar Flores lanza un mensaje enigmático tras el polémico posado de Terelu Campos y Carlo Costanzia padre

Mar Flores lanza un mensaje enigmático tras el polémico posado de Terelu Campos y Carlo Costanzia padre
Tracking Pixel Contents