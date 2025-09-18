Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Koldo

La UCO certifica al Supremo la "autenticidad" de las grabaciones incautadas a Koldo

El juez Leopoldo Puente alude al informe de la Guardia Civil que descarta manipulaciones en el auto en el que deniega la libertad a Cerdán

El exasesor ministerial Koldo García a su salida del Tribunal Supremo el pasado diciembre.

El exasesor ministerial Koldo García a su salida del Tribunal Supremo el pasado diciembre. / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido su análisis de los ocho audios incautados a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, y concluye que "no se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos" que apunten a ninguna manipulación de estas evidencias. En relación con cada una de las grabaciones analizadas, el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO concluye que "no se han obtenido argumentos que desvirtúen la hipótesis de autenticidad".

El instructor de la causa, Leopoldo Puente, alude en su informe de la Guardia Civil que descarta manipulaciones en el auto en el que deniega la libertad a Cerdán. Concluye que, por lo tanto, "no existe en este momento el más mínimo indicio" de que las citadas grabaciones se realizaran "con el deliberado e inmediato propósito de confeccionar una prueba contra el investigado".

Noticias relacionadas y más

Puente menciona igualmente que la defensa de Cerdán "parece sostener que los archivos de audio no se corresponderían con ninguna conversación real". Y, en este punto, revela que este extremo "también parece quedar desvirtuado por el contenido del informe pericial efectuado y aportado a la causa recientemente". Por ello agrega que, efectivamente, "ya se cuenta en este momento en la presente causa especial con un informe pericial en cuyas conclusiones puede leerse: 'No se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos' en relación con los audios objeto de estudio".

