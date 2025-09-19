El Poyo, el ES-Alert y Mazón en el Cecopi: los titulares que ha dejado la declaración de diez horas de Miguel Polo en el juicio de la dana

El papel del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Cecopi, donde "dirigía y daba la palabra" por la noche del 29 de octubre de 2024, día de la dana, el envío -tardío- del ES-Alert y la consiguiente desesperación -con el grito "¿pero no habéis mandado el mensaje?" o la petición del presidente de la CHJ antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos" son algunos de los titulares que ha dejado la declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, como testigo, en el juicio de la dana. Una declaración que ha comenzado a las nueve y media de la mañana y que ha durado unas diez horas - se ha terminado sobre las 19.45 horas-, en las que se ha preguntado a Polo por el sistema de alertas, por la medición de caudales de la rambla del Poyo y por el funcionamiento y la toma de decisiones en el Cecopi, entre otras cosas.

El Poyo: "Se llegaba tarde"

En cuanto al agua que circulaba por el barranco del Poyo el día de la dana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, confirmó ante la jueza y el fiscal de la dana que se enteró del caudal del Poyo a las 18.45 horas, aunque a esa hora ya se llegaba tarde. Según fuentes conocedoras de su declaración, sobre las siete menos cuarto "subió el Jefe del SAIH (Sistema automático de información hidrológica) y nos avisa que se ha enviado un aviso de caudal del barranco del Poyo. Es un caudal importante, pero que era congruente con todo lo que estaba pasando".

En el turno del fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo, insistió durante la mayor parte de su interrogatorio en una cuestión crucial: por qué el SAIH no envió ningún correo electrónico de caudal del sensor del barranco del Poyo a Emergencias desde las 16.15 hasta las 18.43 horas. Una pregunta clave a la que Polo respondió con tecnicismos y derivando la responsabilidad hacia la Generalitat. "No deja de ser un correo redundante ya que el seguimiento se debe hacer por el Centro de Coordinación de Emergencias. El seguimiento de los caudales corresponde a mucha más gente que a la CHJ", destacó. Y añadió que "no hubo una planificación. No entiendo cómo a las10 de la mañana que hay un aviso rojo no se había hecho una planificación. Esos datos solo sirven para corroborar la planificación, no hay que improvisar a las 19 horas. Hay dos avisos que son de manual, y lo dije a las 18 horas: que se subieran a las plantas altas". Aunque el fiscal le replicó que ese consejo Polo lo lanzó por Forata. "Es que yo no gestiono la emergencia", respondió.

Miguel Polo a su llegada a Catarroja. / Francisco Calabuig

El Cecopi y Forata

Polo también confirmó que el Cecopi comenzó a las 17 horas con informaciones sobre las lluvias en Utiel. "Yo corto esas intervenciones y les hablo de la situación de la presa de Forata, el jefe de área de explotación dice que para esos caudales será necesario declarar algún escenario de emergencia de la presa. Recuerdo haber oído media hora de reflexión y que hubo una pausa de desconexión, una vez di la información sobre la presa" de Forata, añadió.

Tras el primer receso, en la siguiente conexión "la imagen es la misma, pero ya se ve a la consellera", aseguró el presidente de la CHJ. El tema de debate tras retomarse la reunión presencial y a distancia, "empezaron diciendo que no van a evacuar". Un comentario que le extrañó, aseguró, "porque nadie había hablado de eso". Por ello pidió en ese momento "bueno, pues manden un mensaje a la población". Un mensaje que Polo asegura que conocía desde la etapa de José María Ángel al frente de las Emergencias. "Ya nos habia contado un sistema que permitia el mensaje a zonas". A partir de ahí, según la versión de Polo, "empieza a haber un debate sobre esta situación por parte de Emergencias y, por parte de la consellera [Salomé Pradas] decía que por qué se declaraba la emergencia, que qué era eso. Nosotros no dábamos crédito".

Sara Fernández

Desesperación: "¿No habéis mandado el mensaje?"

Además, entre lo sucedido esa tarde, Polo declaró que a las 19 horas alguien gritó en el Cecopi: "¿Pero no habéis mandado el mensaje?", según fuentes conocedoras de su declaración. "Sobre las 19 horas y algo se vuelven a conectar al Cecopi, en realidad es Emergencias quien les conecta de nuevo. No se qué dicen, pero entonces se dan cuenta de que no han enviado el mensaje, y entonces ellos dan un grito: '¿Pero no habeis mandado el mensaje?'”, prosiguió.

Esta podría ser la exclamación de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València, quien aseguró: “¡Enviad ya de una puta vez la alerta!”. Fue en uno de los momentos de tensión ya que, aunque no era miembro nato del Cecopi, estuvo presente en la reunión desde el primer momento. Miguel Polo también relató la desesperación de los representantes de la CHJ que asistían de forma telemática al Cecopi: "Veíamos que no se tomaban decisiones, y estábamos preocupados por los avisos que piden. Por nuestra parte fue muy tensa la situación porque no se tomaban decisiones". También aseguró haber oído "a la consellera proponer varias medidas: la que más se me quedó fue la palabra confinamiento, y se le quedó grabado cómo el director Jorge Suárez le insistiió varias veces a la consellera que la ley le ampara a tomar cualquier mediida, porque ella tenía dudas de si podía o no tomar medidas".

Al parecer, la consellera Salomé Pradas llegó a leer un mensaje y preguntó "si nos parecía bien". "Yo respondí que no me parecía bien, pero que mandaran algo, con el micro cerrado", apuntó. "Y vuelven a decir que van a enviar dos mensajes: uno a toda la provincia de Valencia y otra a la comarca de la Ribera alta y la Hoya de Buñol. Entonces en ese momento el jefe de área del SAIH añade que también a la Ribera Baja y l'Horta Sud", desgranó Polo.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. / Rober Solsona - Europa Press

Mazón "dirigía y daba la palabra"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) también aseguró ante la jueza y el fiscal de la dana que [Carlos] Mazón dirigía y daba la palabra" en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, ya entrada la noche, según fuentes conocedoras de su declaración.

Polo no confirmó en qué momento exacto se incorporó Mazón al Cecopi. Aunque cuando lo hizo, dijo, "Mazón escuchaba lo que iba sucediendo en el Cecopi, no le hacían un resumen". Fue después, a partir de las 23 horas (el Cecopi se prolongó hasta la madrugada del 30 de octubre) cuando el president de la Generalitat era "el que daba y quitaba la palabra" y "llevaba las riendas".

"Nada que ocultar"

A su llegada a los Juzgados de Catarroja, que se produjo entre gritos de algunos manifestantes, Polo reconoció que "venir aquí en estas condiciones no es agradable". "Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar", afirmó.