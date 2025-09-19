EEUU veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza.

Estados Unidos ha vetado este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, así como la liberación de los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.

El documento, que ha sido presentado por los diez Estados miembros no permanentes, exigía también el levantamiento de las restricciones israelíes a la ayuda humanitaria, instando a Israel, como potencia ocupante, a garantizar la distribución segura y sin trabas a los civiles con necesidades.

Hamás y la autoridad palestina rechazan el veto de Whashigton

Tras la votación, Hamás ha afirmado que el hecho de que Estados Unidos no haya aprobado el texto "representa una flagrante complicidad en el genocidio cometido por la ocupación sionista". "El uso del veto da 'luz verde' a la continuación de los crímenes de muerte, hambre y brutal ataque criminal contra la ciudad de Gaza", ha sostenido.

"Exigimos que se impida la continuación del crimen de genocidio, documentado internacionalmente, y que los líderes (israelíes) rindan cuentas por sus crímenes ante el Tribunal Penal Internacional (TPI)", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

Por otro lado, ha aplaudido la postura de los diez países que habían presentado la resolución y les ha instado, junto con el resto de países y organismos internacionales, a "seguir presionando al Gobierno del criminal de guerra Netanyahu para que detenga su agresión".

Por su parte, el representante palestino ante Naciones Unidas, Riad Mansur, también ha lamentado que Estados Unidos haya bloqueado una resolución de la que ha dicho "representa el mínimo indispensable que dictan la humanidad, la legalidad y la moral".

"El silencio del Consejo perjudica enormemente su credibilidad y autoridad. Esto demuestra que, cuando se trata de crímenes atroces, el uso del veto simplemente no debería permitirse", ha señalado, tras calificar la negativa de Washington como "profundamente lamentable y dolorosa".

Mansur ha afirmado además que "todos los Estados deben asumir su responsabilidad y tomar medidas decisivas que disuadan a Israel de continuar sus planes criminales" en Palestina, recordando que se trata de una "potencia ocupante". "Tienen las herramientas y deben usarlas, incluyendo una fuerza de protección internacional y medidas de rendición de cuentas inmediatas y tangibles", ha argumentado.

La ofensiva de Israel, lanzada en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados--, ha causado hasta la fecha la muerte de más de 65.100 palestinos y alrededor de 165.600 heridos.