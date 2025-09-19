Negociación PSOE-Junts
Montero se aferra al “diálogo fluido y permanente” con Junts para atraerlos “con trabajo” a los Presupuestos
El Ejecutivo se aferra al mantra de “conversaciones discretas, acuerdos públicos" para no dar cuenta de la última reunión con Puigdemont
Aunque sin confirmar oficialmente la cita mensual entre las delegaciones de PSOE y Junts, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se aferró al “diálogo fluido y permanente” que mantienen con la formación que lidera Carles Puigdemont para atraerlos a los Presupuestos Generales del Estado que quiere aprobar el Ejecutivo.
Desde Córdoba, Montero reiteró la idea que ya avanzó hace unas semanas Pedro Sánchez de que “el Gobierno está empeñado” en sacar adelante las cuentas públicas. “Pero cada cosa a su tiempo, poco a poco y con trabajo, trabajo, trabajo, yo espero que finalmente podamos conseguir el objetivo buscado”, apuntó la titular de Hacienda.
Aunque la negociación tanto con Junts como con el resto de formaciones del arco parlamentario “siempre es compleja”, según describió Montero, la obligan a “trabajar, trabajar y trabajar para tener unas nuevas cuentas públicas que nos permitan también ofrecerle a los ciudadanos una mejora en los servicios públicos, un apoyo al tejido productivo y, en definitiva, a seguir contribuyendo al crecimiento de este país”.
Montero defendió una línea similar a la que adoptó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que tiró del manual del Gobierno cuando están inmersos en las negociaciones, especialmente, con los de Puigdemont para no dar cuenta de la reuniones: “Conversaciones discretas, acuerdos públicos. Lo hemos hecho así durante más de 7 años con todos los grupos parlamentarios”.
La reunión mensual entre la delegación socialista, que tras la entrada en prisión de Santos Cerdán encabeza el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo lugar este jueves con el objetivo de rebajar la diferencias que pueda haber entre los dos partidos y atraer a los de Puigdemont a la negociación de los Presupuestos a la que ahora mismo se muestran reacios. Y, aunque fuentes socialista apuntan que fue "como siempre", reconocen que la situación obliga a "trabajar duro".
